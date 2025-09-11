Марсоход Perseverance, который исследует кратер Езеро, передал на Землю данные о необычайной находке. Образец породы, собранный со дна давно пересохшей реки, содержит нечто, что может навсегда изменить наше представление о Красной планете и ее прошлом. Ученые уже называют это открытие одним из важнейших за всю историю исследования Марса.

Что нашли в марсианской породе?

Главная новость заключается в обнаружении потенциальной биосигнатуры. Это еще не прямое доказательство существования жизни, а скорее вещество или структура, которая может иметь биологическое происхождение. Находка требует дальнейшего изучения для окончательных выводов, но, по словам представителей NASA, это открытие является ближайшим к обнаружению жизни на Марсе за все время исследований, пишет 24 Канал.

Находку сделали еще в июле 2024 года, когда ровер исследовал геологическую формацию Bright Angel. Это скалистые отслоения на краях древней речной долины Неретва, ширина которой достигает 400 метров. Миллиарды лет назад здесь текла вода, впадающая в кратер Езеро. Ровер взял образец из камня в форме стрелы под названием Cheyava Falls, а сам образец получил имя Sapphire Canyon.

Анализ на месте с помощью инструментов PIXL и SHERLOC показал, что осадочные породы состоят из глины и ила – материалов, которые на Земле прекрасно сохраняют следы прошлой микробной жизни. Кроме того, они богаты органическим углеродом, серой, окисленное железо (ржавчина) и фосфор. По словам ученых, такая комбинация химических соединений могла служить богатым источником энергии для метаболизма микробов.

При детальном осмотре камня ученые заметили необычные цветные вкрапления, которые назвали "леопардовыми пятнами", хотя своей окраской они больше приближаются к зеленым оттенкам. Выяснилось, что эти пятна содержат два минерала, богатые железом: вивианит і грейгит.

На Земле вивианит часто находят в осадочных породах, торфяных болотах и вокруг разлагающихся органических остатков.

Грейгит, в свою очередь, могут производить некоторые виды микробов.



Зеленоватые вкрапления, найдены в глинистом марсианском материале, могут быть свидетельством давно вымершей жизни / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Сочетание этих минералов, которые, вероятно, образовались в результате реакций передачи электронов между осадочными породами и органическим веществом, является потенциальным "отпечатком пальцев" микробной жизни.

Важно, что. Эти минералы могут образовываться и без участия живых организмов (абиотически), например, при высоких температурах или в кислотных условиях. Однако анализ породы не обнаружил доказательств того, что она подвергалась такому воздействию.

Особой неожиданностью стало то, что образец взяли из одних из самых молодых осадочных пород, которые исследовала миссия. Ранее считалось, что признаки древней жизни стоит искать только в гораздо старших породах. Эта находка свидетельствует, что Марс мог быть пригодным для жизни дольше, чем думали ученые.

Впрочем, ученые призывают к сдержанности. Они подчеркивают, что для подтверждения биологического происхождения находки нужны значительно более сильные доказательства. Окончательный ответ можно будет получить только после того, как образец Sapphire Canyon доставят на Землю в рамках будущей миссии Mars Sample Return.

Только в земных лабораториях с помощью значительно более чувствительных приборов удастся установить, являются ли эти следы уникальной абиотической химией, или первым доказательством жизни за пределами нашей планеты.