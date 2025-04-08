Могли бы ли лишайники выживать на Марсе

Исследователи из Польши обнаружили, что некоторые виды лишайников могут выдерживать условия, подобные марсианским, оставаясь при этом биологически активными. Как подробно описано в исследовании, опубликованном в журнале IMA Fungus, открытие бросает вызов распространенному мнению о том, что поверхность Красной планеты в ее нынешнем состоянии совершенно не пригодна для существования любого вида жизни, сообщает 24 Канал.

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Лишайники – весьма причудливые формы жизни, состоящие из различных организмов: грибов, водорослей и цианобактерий, которые находятся в тесном биологическом партнерстве. Они удивительно устойчивы к суровым условиям окружающей среды, процветая даже в замерзающих тундрах и засохших пустынях.

Исследователи протестировали два вида: Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata. Они подвергли их атмосферным условиям, подобным марсианским, включая имитацию изменения давления и температуры воздуха, в течение пяти часов. Ученые также смоделировали количество рентгеновского излучения, которое Марс получает за год интенсивной солнечной активности.

D. muscorum показал значительно лучшие результаты, чем C. aculeata: его гриб поддерживал метаболизм (жизненно важные химические реакции, которые обеспечивают энергию) в течение всего эксперимента.

Наше исследование впервые продемонстрировало, что метаболизм грибного партнера в лишайниковом симбиозе оставался активным, находясь в среде, напоминающей поверхность Марса. Мы обнаружили, что Diploschistes muscorum способен эффективно осуществлять метаболические процессы и активировать защитные механизмы,

– сказала Кая Скубала, ведущий автор исследования из Ягеллонского университета.

Поэтому результаты указывают на то, что по крайней мере D. muscorum потенциально может выжить на поверхности Марса.

Это исследование бросает вызов предположению, что ионизирующее излучение (форма высокоэнергетического излучения, включая рентгеновское и гамма-излучение) на Красной планете является окончательным препятствием для жизни из-за отсутствия там достаточно сильного магнитного поля и плотной атмосферы.

Хотя никто пока не планирует заселять Марс лишайниками, это исследование может помочь понять, какие виды жизни могут однажды выжить за пределами Земли. Учитывая, как сильно человечество хочет колонизировать другие миры, это может быть полезным первым шагом к этой амбициозной цели.