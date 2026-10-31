Чому ввечері інтернет повільніший і що з цим можна зробити

Чи помічали ви колись, що ввечері інтернет працює не так швидко, як удень? Цьому є одна дуже конкретна причина.

Чому швидкість інтернету падає саме ввечері?

Мережеві умови рідко бувають стабільними, тож діагностувати повільний Wi-Fi складно. Якщо погано працює стримінг, причина може критися в роутері, у провайдері або в інфраструктурі самого сервісу. Інколи все простіше: хтось із домашніх завантажує торенти й залишає мало пропускної здатності для потоку в 4K HDR. Але вечірні провали швидкості є майже передбачуваними, пише 24 Канал.

Ви щойно повернулися з роботи й хочете увімкнути фільм чи пограти, а інтернет ледве дихає. Або працюєте з дому ввечері, і відеодзвінки розсипаються. Пояснення таке: найімовірніше, це затор. Якщо ви живете не в сільській місцевості й не в дуже розрідженому передмісті, поруч є багато людей, які повертаються додому приблизно одночасно й виходять в інтернет.

У кабельному інтернеті це збільшує загальне навантаження, бо багато будинків у районі ділять між собою одну пропускну здатність. З оптоволокном проблема менш відчутна, адже воно пропонує значно більшу пропускну здатність. Крім того, величезна кількість людей онлайн водночас посилює конкуренцію за радіочастоти, які спільно використовують Wi-Fi-роутери. У великому багатоквартирному будинку десятки чи навіть сотні пристроїв можуть змагатися за одні й ті самі частоти.

Що можна зробити з обладнанням?

Перший крок – перезавантажити модем і роутер. Вимкніть їх із розетки щонайменше на 30 секунд, потім увімкніть знову. Якщо модем і роутер окремі, спершу дочекайтеся, поки модем підключиться до мережі, і лише тоді запускайте роутер. Так пристрої очищають кеш і отримують нові, потенційно кращі з'єднання. Швидкість не обов'язково зросте, але це може статися, тоді як погіршення малоймовірне.

Другий крок – розділити мережі. Якщо ви ще цього не зробили, змініть налаштування роутера й створіть окремі SSID (назви мереж) для кожного діапазону. Найбільш вибагливі до швидкості пристрої переведіть на 5 гігагерців або 6 гігагерців, якщо вони це підтримують. Діапазон 2,4 гігагерца популярний, має великий радіус дії та легко перевантажується через особливості роботи його каналів. Він навіть вразливий до завад від побутової техніки й пристроїв Bluetooth. Тому краще залишити його для аксесуарів розумного дому, яким потрібна дальність, а не швидкість, і які можуть на секунду-дві відключитися без наслідків.

Звички користування мережею

Іноді доведеться підлаштовувати власний ритм життя під стан мережі, а не навпаки. Інколи достатньо розумніше розподіляти власну пропускну здатність, коли вдома всі онлайн, а інколи потрібно зважати на те, що робить увесь район.

Оновлення програм краще запускати вночі, а не качати одразу. Автоматичні оновлення можуть упоратися із завданням, бо багато платформ підбирають зручне вікно на основі ваших звичок. Якщо це працює ненадійно, заплануйте оновлення або перевіряйте їх вручну перед сном.

Те саме стосується завантажень файлів: запускати торенти ввечері – майже жорстоко щодо ваших співмешканців. Не варто також запускати масштабну хмарну синхронізацію, коли решта родини в мережі.

Іноді вистачає відкласти справи на годину чи дві. Подумайте, чим зараз займаються люди довкола. Коли виходить нова серія популярного серіалу, спроба подивитися її в першу ж секунду може закінчитися марною. Так само з онлайн-іграми на кшталт PUBG: краще дочекатися, поки більшість школярів ляже спати.

Нарешті, подумайте про підключення частини пристроїв через дротовий Ethernet, якщо вони його підтримують і не потребують мобільності. Дріт не розв'яже проблему загального інтернет-трафіку, але Ethernet практично не залежить від дальності чи перевантаження діапазонів. Це дає стабільніше з'єднання для ігор і швидше завантаження на комп'ютерах. Головна складність – прокласти кабелі до роутера.