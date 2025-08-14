Ввечері в четвер, 14 серпня, жителі одразу декількох регіонів України побачили яскравий спалах у небі. Ймовірно, йдеться про падіння метеорита.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Українці побачили падіння метеорита

За повідомленнями користувачів соцмереж, яскравий спалах у небі бачили на Київщині, у Рівному та Луцьку. У коментарях українці додають, що подібне явище помітили також на Волині, Тернопільщині та Житомирщині.

Нагадаємо, зараз саме час метеорного потоку Персеїди – він досягнув свого піку в ніч з 12 на 13 серпня 2025 року.

Довідка. Метеорний потік Персеїди виникає, коли Земля проходить крізь шлейф космічного пилу. Для спостерігачів із Землі це виглядає як "падаючі зірки", що ніби вилітають з однієї точки неба — радіанта, який розташований у сузір’ї Персея.

Зазвичай під час метеорного потоку можна побачити від 50 до 100 метеорів на годину.

