Яркая вспышка в небе: над Украиной зафиксировали падение метеорита
- Вечером 14 августа над несколькими регионами Украины, включая Киевскую область, Ровно и Луцк, зафиксировали яркую вспышку в небе; вероятно, это было падение метеорита.
- Событие совпало с активностью метеорного потока Персеиды, который достиг пика в ночь с 12 на 13 августа 2025 года.
Вечером в четверг, 14 августа, жители сразу нескольких регионов Украины увидели яркую вспышку в небе. Вероятно, речь идет о падении метеорита.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.
Читайте также Горящий метеор весом более тонны взорвался в небе США, а обломки пробили жилой дом
Украинцы увидели падение метеорита
По сообщениям пользователей соцсетей, яркую вспышку в небе видели на Киевщине, в Ровно и Луцке. В комментариях украинцы добавляют, что подобное явление заметили также на Волыни, Тернопольщине и Житомирщине.
Как выглядело падение метеорита: смотрите видео
Напомним, сейчас самое время метеорного потока Персеиды – он достиг своего пика в ночь с 12 на 13 августа 2025 года.
Справка. Метеорный поток Персеиды возникает, когда Земля проходит сквозь шлейф космической пыли. Для наблюдателей с Земли это выглядит как "падающие звезды", что будто вылетают из одной точки неба – радианта, который расположен в созвездии Персея.
Обычно во время метеорного потока можно увидеть от 50 до 100 метеоров в час.
В небе над украинскими городами заметили яркую вспышку: смотрите видео