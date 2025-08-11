Обычно во время метеорного потока можно увидеть от 50 до 100 метеоров в час. Однако в этом году яркая Луна, которая будет почти полной после Осетрового полнолуния 9 августа, значительно усложнит наблюдения и видимость упадет на 75%, об этом 24 Каналу рассказал Никита Литвинов, популяризатор науки и автор Universe Space Tech.

Что такое метеорный поток и почему Персеиды?

Метеорный поток – небесное явление, возникающее, когда Земля проходит через шлейф пыли. Для наземных наблюдателей это выглядит так, что из определенной точки неба (она называется радиантом) вылетают "падающие звезды". В случае с Персеидами, метеоры вылетают с неба, где расположено созвездие Персея. Именно поэтому поток получил такое название, объясняет Никита.

Как комфортно наблюдать Персеиды?

Специально для читателей 24 Канала Никита Литвинов дал несколько важных советов, которые помогут повысить шанс успешного наблюдения. Вот рекомендации, которые стоит учесть:

Во-первых , выберите место с минимальным световым загрязнением. Лучше всего отправиться за город, где городские огни не будут мешать.

Во-вторых , лунный свет можно частично заблокировать, спрятавшись в тени здания или дерева, чтобы он не ослеплял, но небо оставалось открытым.

В-третьих, (и это уже совет от автора) избегайте использования смартфонов или других устройств, ведь их экраны ухудшают адаптацию глаз к темноте. Дайте глазам 15–20 минут, чтобы привыкнуть к низкому освещению.

Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета, когда небо темнее, а Земля повернута к потоку метеоров.



Лучшее место для наблюдения – подальше от города / Фото Ludovico Bee / Unsplash

Кстати, наблюдатели, которые дождутся предрассветных часов, получат "бонус" в виде Юпитера и Венеры, которые будут недалеко друг от друга у горизонта, отмечает Никита.

Как мы уже писали выше, метеоры Персеид кажутся такими, что вылетают из созвездия Персея, которое является их радиантом. Однако эксперты советуют не смотреть прямо на эту точку, а направлять взгляд на 45 градусов в сторону от нее – так вы увидите больше метеоров.

Чтобы найти созвездие Персея, можно воспользоваться приложениями с дополненной реальностью, такими как Sky Guide или Star Walk. Они помогут определить расположение созвездия, просто направив камеру телефона на небо. После этого отложите гаджет, чтобы не отвлекаться.

Если в этом году Персеиды увидеть не удастся, не расстраивайтесь. Уже в декабре 2025 года состоится метеорный поток Геминиды, для которого условия наблюдения будут значительно лучше из-за отсутствия яркой Луны.