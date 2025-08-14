Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Украинцы увидели падение метеорита

По сообщениям пользователей соцсетей, яркую вспышку в небе видели на Киевщине, в Ровно и Луцке. В комментариях украинцы добавляют, что подобное явление заметили также на Волыни, Тернопольщине и Житомирщине.

Как выглядело падение метеорита: смотрите видео

Напомним, сейчас самое время метеорного потока Персеиды – он достиг своего пика в ночь с 12 на 13 августа 2025 года.

Справка. Метеорный поток Персеиды возникает, когда Земля проходит сквозь шлейф космической пыли. Для наблюдателей с Земли это выглядит как "падающие звезды", что будто вылетают из одной точки неба – радианта, который расположен в созвездии Персея.

Обычно во время метеорного потока можно увидеть от 50 до 100 метеоров в час.

