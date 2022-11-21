В Іспанії знайшли останки давно вимерлої черепахи розміром із невеликий автомобіль

Вчені-палеонтологи виявили в Іспанії останки гігантської черепахи. Розміри її можна порівняти з габаритами автомобіля Фольксваген Жук.

Після вивчення вцілілих фрагментів вчені дійшли висновку, що мають справу з невідомим раніше видом. Він населяв Землю близько 70 мільйонів років тому, коли ще не вимерли динозаври.

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Що відомо

Давно зниклу тварину назвали Leviathanochelys aenigmatica, що можна перекласти як "загадкова гігантська черепаха". Вона справді велика – довжина істоти досягала 3,74 метра — вдвічі більше, ніж сучасні морські черепахи. Вона є однією з найбільших черепах, що коли-небудь жили на нашій планеті, і найбільшою зі знайдених у Європі.



Великий скам'янілий фрагмент панцира черепахи / Фото Анхель Галобарт

Цікаво, що це дивовижне відкриття було зроблено випадково. Один із туристів, подорожуючи Північними Піренеями, знайшов кілька кісток. Після того як він повідомив про знахідку палеонтологам, на місце прибули фахівці, які змогли оцінити її значущість та дбайливо витягли панцир та тазові кістки стародавньої тварини.

Дослідники помітили важливу деталь, яка свідчить на користь версії, що це новий вид. Одна з кісток скелета виступала у бік тазу. Це так званий лобковий відросток, який зустрічається в інших видів, але в черепах виявлений уперше. Вчені вважають, що його призначення полягало у більш ефективній підтримці м'язів черевної порожнини. Цілком можливо, що ця особливість допомагала їй зберігати свої дихальні здібності на великій глибині.

Відкриття L. aenigmatica перевертає те, що дослідники знають про еволюцію гігантизму у черепах, оскільки свідчить про те, що існувало більше однієї лінії морських черепах, які виросли до таких надзвичайних розмірів. Це також натякає на те, що можуть існувати інші стародавні види гігантських черепах, які чекають свого відкриття.