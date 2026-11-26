Єгиптологи вивчили обгорілі фрагменти папірусів зі сміттєзвалища в давніх Фівах. Їхній вік – близько 3400 років, а малюнки на них показують, що єгиптяни, імовірно, масово готували матеріали для ритуалів проклять.

Що знайшли на давньому сміттєзвалищі?

Дослідники проаналізували близько 40 фрагментів папірусу із заупокійного храму фараона Тутмоса III. Вони виявили найдавніше пряме свідчення ритуалу "Повалення Апофіса". Це відсуває його документально підтверджену практику приблизно на тисячу років від найкраще збереженого посібника з цього обряду, пише Arkeonews.

На фрагментах є червоні малюнки Апофіса – велетенського змія, який уособлював хаос і загрожував щоденному відродженню сонця. Деякі шматки мають незвичні проколи.



Фрагменти папірусу, що використовувалися в ритуалі / Фото Фредрік Хаген, Копенгагенський університет

Де і як збереглися папіруси?

Храм Тутмоса III стоїть на західному березі Нілу поблизу сучасного Луксора й належить до епохи Нового царства. Міжнародний археологічний і реставраційний проєкт досліджує його з 2008 року. У 2014 – 2025 роках археологи діставали групи фрагментів зі сміттєзвалища за північним огородженням храму. Воно тягнулося приблизно на 75 метрів, мало ширину 10 – 20 метрів і місцями сягало трьох метрів у глибину.

Кераміка з тих самих шарів датує контекст періодом від середини чи кінця 18-ї династії до початку 19-ї. Дослідники припускають, що жерці збирали залишки обрядів усередині храму й виносили їх на смітник. Краї уламків обпалені, а діри в деяких, імовірно, з'явилися, коли учасники церемоній навмисно проколювали папірус. Це узгоджується зі збереженими інструкціями до ритуалу.

Що таке ритуал проти Апофіса?

Єгиптяни вірили, що щоночі бог сонця Ра пливе підземним світом на сонячному човні й б'ється зі змієм, а на світанку повертається на небо. Кожен схід символізував перемогу космічного порядку над хаосом, але боротьба не припинялася, тож жерці допомагали Ра обрядами. Учасники плювали на зображення Апофіса, топтали їх лівою ногою, пробивали зброєю і зрештою віддавали вогню. Детальні інструкції зберіг папірус Бремнера – Райнда, який зберігається в Британському музеї. Фрагменти з Фів доводять, що подібні обряди виконували ще понад тисячу років до написання рукопису Бремнера – Райнда.

Чому дослідники говорять про масове виробництво?

Дванадцять фрагментів зображують Апофіса, ще чотирнадцять – міфічних істот "Діти Бунтівника", пов'язаних зі зміїним чудовиськом. Решта збереглася надто погано. На одному з найкращих фрагментів — змій із трьома ножами в тілі, а ієратичний напис називає його "Ревучим" і "Тим, що має страшне обличчя". Ці самі епітети є й у значно пізнішому папірусі Бремнера – Райнда.

Писарі малювали червоним чорнилом на новому папірусі. Лінії поділу на деяких уламках вказують, що спершу на великих аркушах малювали багато зображень у прямокутних клітинках, а потім розрізали їх на шматочки приблизно 3 – 4 сантиметри на 2 – 3 сантиметри. Різний почерк і стиль малюнків свідчать, що працювали кілька писарів. Якщо для кожного обряду потрібен був один екземпляр обох категорій, фрагменти відповідають щонайменше 20 окремим ритуалам, хоча їхню частоту встановити не вдалося.



Майже повністю збережений папірус, на якому зображено Апофіса у формі змії, з трьома ножами, що врізаються в його тіло / Фото Фредрік Хаген, Копенгагенський університет

Схожу схему розкладки зображень показує пізніший папірус з колекції Метрополітен-музею. З його зворотного боку є дзеркальні написи, і це єдиний відомий систематичний приклад дзеркального письма ієратикою. Дослідники також припускають, що жерці могли робити воскові фігурки за допомогою штампів чи форм. Зображення такого штампа на стіні храму на Філах, датоване приблизно 110 роком до нашої ери, підтверджує цю техніку для пізніших епох.

Для чого єгиптянам була така магія?

Обряд мав значення не лише для міфічного двобою Ра й Апофіса. Релігійні тексти пов'язують його із захистом фараона від ворогів і допомогою людям у подоланні особистих загроз. За деякими інструкціями, його виконували під час бур, щоб відвернути негоду. Інші написи вказують, що схожими заклинаннями намагалися лікувати укуси отруйних змій і скорпіонів.

У пресрелізі Копенгагенського університету Хаген пояснює, що знання про магію не обмежувалися жрецтвом. Грамотні люди могли надавати магічні та лікувальні послуги, а тим, хто хотів захиститися чи проклясти ворогів, допомагали писарі.

Через руйнівний характер церемоній їхні залишки трапляються рідко. Папірус і віск, на відміну від кам'яних пам'ятників чи глиняних фігурок, майже не переживали спалювання. Тож знахідки з храму Тутмоса III можуть бути лише малою часткою колись поширеної практики.

Те, що жерці викинули понад три тисячі років тому, тепер прямо показує, як єгиптяни виготовляли ритуальні матеріали й організовували обряди.