Наприкінці літа 2025 року жителі Землі зможуть спостерігати за рідкісним космічним видовищем: протягом кількох ночей на небі одночасно будуть видимі шість планет Сонячної системи, утворюючи так званий "парад планет". Це буде востаннє цього року, коли ми зможемо спостерігати подібне явище.

Як спостерігати "парад планет"?

Це рідкісне небесне зібрання почнеться в неділю, 17 серпня 2025 року. До 20 серпня українці та жителі інших країн Північної півкулі матимуть рідкісну нагоду побачити в небі відразу шість планет нашої Сонячної системи: Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, а також далекі Уран і Нептун, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Найкращий час для спостережень – це ранні години, приблизно за годину до сходу сонця. Потрібно знайти місцевість з відкритим східним горизонтом, подалі від міських вогнів, які можуть завадити насолодитися видовищем. Хоча п'ять із цих планет вже прикрашали ранкове небо протягом останніх тижнів, саме приєднання до них Меркурія робить цю подію особливою, доводячи кількість планет-учасниць до шести.

Цей "парад" стане фінальним у 2025 році. Попередній раз подібне явище спостерігалося у січні 2025 року, а вже у лютому Меркурій збільшив кількість планет до семи.

Щоб побачити більшість планет, не знадобиться спеціальне обладнання:

За умови ясної погоди та чистого неба, ви легко зможете розгледіти неозброєним оком Венеру, Юпітер та Сатурн. Вони будуть виглядати як яскраві зорі.

Меркурій також буде достатньо яскравим для спостереження без телескопа, однак його близькість до горизонту може стати певним викликом для спостерігачів.

А от для того, щоб побачити двох крижаних гігантів, доведеться скористатися допомогою оптики. Уран, який на небі розташується між Юпітером і Сатурном, та Нептун, що буде знаходитись поблизу Сатурна, надто тьмяні та далекі, щоб їх можна було помітити без хорошого телескопа.

Особливої краси цьому астрономічному явищу додасть Місяць, що перебуватиме у фазі спадаючого серпа. 17 та 18 серпня він зійде над Юпітером та Венерою – двома найяскравішими планетами нашого нічного неба, які зараз повільно розходяться після свого надзвичайно близького зближення 12 серпня.

Справжньою візуальною кульмінацією параду обіцяють стати ранки 19 та 20 серпня. У ці дні тонкий, ледь помітний серп Місяця опиниться у безпосередній близькості до Юпітера й Венери. Після цього, приблизно з 21 серпня, умови для спостереження почнуть погіршуватися. Меркурій знову почне ховатися у яскравих сонячних променях, і побачити його стане значно складніше, що й означатиме завершення "параду".

У чому суть "параду планет" і чому більшість розуміє його неправильно?

Усі планети насправді не будуть розташовані в космосі чітко одна біля одної, формуючи лінію, як ми бачитимемо це на небі. Вони також не перебуватимуть одна за одною, як це зазвичай малюють на ілюстративних схемах (явище, відоме як велике планетарне з'єднання). Натомість вони лишаються на своїх орбітах, далеко одне від одного. Однак за нашої візуальної перспективи, тобто на нашій небесній площині, це виглядає так, ніби планети перебувають на одній лінії.

Це відбувається тому, що всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця по пласкій площині, яка називається екліптикою. Орбіти деяких планет трохи нахилені вище або нижче цієї площини, але всі вони більш-менш на одному рівні, як канавки на платівці, завдяки тому, як формуються зорі, подібні до нашого Сонця.

Тож під час "параду планет" планети розташуються з одного боку від Сонця, але на гігантській відстані одна від одної, як по вертикалі, так і по горизонталі. Насправді це не рідкість, коли кілька планет перебувають по один бік Сонця одночасно, але набагато рідше трапляється ситуація, коли більшість або навіть всі планети зустрічаються на нашому небі.

Корисні поради

Існують інструменти, якими ви можете скористатися, щоб дізнатися час і місцезнаходження планет на небі.