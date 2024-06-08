Rivian хоче перетворити свої електричні пікапи на повноцінні кемпери з ліжком і наметом

Компанія Rivian подала новий патент "Retractable Double Width Expanding Camper Shell", у якому розглядається варіант висувного намету для такого транспортного засобу, як електричний пікап R1T. Конструкція висувного намету, що монтується на кузов, дозволить розмістити в ньому до чотирьох матраців.

Намет у пікапі

Намет має жорсткий каркас, який можна висунути за допомогою приводів, а також пласкі поверхні, які підтримуються боковими бортами кузова й виходять за межі вантажівки. Rivian називає його наметом для кемперів і каже, що зовнішні панелі виготовлені зі збірно-розбірного матеріалу, що робить його більше схожим на намет, ніж на кемпер.

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Намет дозволяє двом людям спати в кузові вантажівки, а також ще по одній людині з обох боків кузова над колесами для максимального розміщення чотирьох осіб. Для більшого комфорту система може включати додаткові аксесуари, такі як надувні матраци, системи опалення та охолодження, сонячні батареї та вікна з сіткою.



Патентне креслення кемпера / Фото Rivian

У патентній заявці Rivian зазначає, що сучасні козирки та стелажі, призначені для кузовів пікапів, зазвичай виходять за межі кузова, що призводить до додаткового опору і, своєю чергою, до втрати ефективності. Конструкція Rivian повністю вкладається в кузов вантажівки в складеному стані.

Компанія Rivian не повідомила, чи планує вона запустити щось подібне до висувного намету у виробництво, і варто пам'ятати, що такі патенти часто роблять лише задля того, щоб зайняти ідею на майбутнє. Але не завжди все запатентоване добирається до виробництва.

Інші автовиробники вже мають подібні продукти. Volkswagen наразі пропонує лінійку фургонів для кемперів з такими елементами, як висувні намети, що висуваються з даху.

До речі, Rivian також працює над новою системою затискачів для фіксації вантажу в кузовах пікапів. У іншій патентній заявці, поданій до Відомства США з патентів і торгових марок (USPTO) на початку 2023 року, але опублікованій відомством лише 30 травня, Rivian описує настил, що монтується в кузові, із засувками, що працюють під тиском. Сила, прикладена до засувок, змушує їх відкриватися або закриватися, закріплюючи вантаж на настилі. У заявці також обговорюються вантажні ящики, які можна було б прикріпити до настилу за допомогою цієї системи кріплення. Коробки можна було б відкривати з двох сторін, що забезпечило б додаткову гнучкість у доступі до речей, коли вони будуть складені у вантажному відсіку.



Патентне креслення / Фото Rivian



Патентне креслення / Фото Rivian