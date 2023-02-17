Перед своєю найбільшою битвою YouTube залишається без генерального директора

Після двох десятиліть у компанії Google Сьюзан Войчицькі покидає пост CEO YouTube. Вона стояла не лише за ростом популярності платформи, а й за численними провалами, за які її сильно критикували. Хто ж тепер сяде в крісло керівника?

Сьюзан Войчицькі залишає компанію в той час, коли вона готується до однієї з найбільших своїх битв. Уперше за довгий час домінуванню YouTube у сфері відео загрожує TikTok. Цей сервіс надзвичайно популярний серед молоді, а діти віком від 4 до 18 років, як повідомляється, проводять у ньому значно більше часу. Ситуацію не рятують навіть короткі ролики Shorts. Якщо TikTok зніме обмеження по тривалості роликів, а до цього все поступово йде, то великої різниці між ними й не залишиться.

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Чому CEO йде

У блозі YouTube з'явилося "Особисте повідомлення від Сьюзан", у якому вона повідомляє, що йде з посади, щоб "розпочати нову главу", присвячену родині, здоров'ю та особистим проєктам, якими вона захоплена.

У вересні 2022 року Войчицькі через проблеми зі здоров'ям не змогла особисто відвідати прямий ефір, присвячений сервісу коротких відео Shorts. Натомість приєдналася за допомогою відеодзвінка.

Сьюзан Войчицькі свого часу була тією людиною, яка здала в оренду гараж своїх батьків засновникам Google Ларрі Пейджу та Сергію Бріну, де ті облаштували перший офіс. Уже за рік вона сама приєдналася до їхньої компанії й фактично пропрацювала в ній усі 25 років.

У 1999 році вона стала першим менеджером з маркетингу Google.

У 2003 році – першим менеджером з продуктів Google AdSense.

Саме Войчицькі належить ідея купити YouTube у 2006 році. Вона керувала цим придбанням за 1,65 мільярда доларів, а також придбанням рекламного бізнесу DoubleClick за 3,1 мільярда доларів у наступному році.

Сьюзан Войчицькі та YouTube

З моменту купівлі YouTube жоден з керівників так і не зміг зробити його прибутковим, попри те, що сайт швидко зайняв третє місце за популярністю після Google і Facebook. Тому вже у 2014 році вона обіймає посаду генеральної директорки відеосервісу й починає розвивати його.

Войчицькі керувала кардинальним розширенням сервісу завдяки переорієнтації YouTube на кілька вертикальних контент-додатків, починаючи з 2015 року, коли було запущено YouTube Premium без реклами, виробництво власного контенту (серіалів та фільмів) для YouTube Originals, музичний сервіс YouTube Music, ігровий YouTube Gaming, а також YouTube Kids для дітей.

У 2017 році був запущений сервіс YouTube TV, що замінює кабельне телебачення, у 2018 році з'являється клон Snapchat – YouTube Stories, а у 2021 році – клон TikTok під назвою YouTube Shorts.

Наприкінці минулого року YouTube уклав величезну угоду на 2 мільярди доларів на рік з NFL Sunday Ticket, ставши "стовпом спортивного світу".

Наступним великим розширенням YouTube повинні стати "Подкасти".

Не всі проєкти стали успішними. Деякі провалилися з таким тріском, що їх довелося швидко закривати й рахувати збитки. Буквально кожен проєкт, який запускався в рамках відеосервісу, викликав хвилю суперечок і претензій користувачів. Але рішення прибрати лічильник дизлайків у 2021 році, здається, є особливо болючим питанням. Іншим джерелом критики в бік Войчицькі завжди була спірна політика модерації контенту, яка часом не залишає творцям жодного шансу.

Хто замінить Сьюзан Войчицькі

Новим керівником YouTube стане Ніл Мохан – ще один ветеран компанії, який був із нею майже з самого початку. У Google він працює вже 15 років, будучи давнім заступником Сьюзан Войчицькі. Видання Bloomberg називає його "незначною зміною", натякаючи на те, що їхні погляди на управління збігаються й у компанії не слід очікувати якихось змін.

Колишня директорка залишиться в компанії на "короткий термін", щоб допомогти з переходом, і хоча вона не матиме постійної ролі в Google, Войчицькі каже, що "домовилася взяти на себе роль радника в Google та Alphabet".