Молода жінка риється в холодильнику з морозивом, витягує кілька упаковок, щоб показати на камеру. "Це зі смаком молока. Малюнок такий милий", – каже вона англійською з британським акцентом, весело вказуючи на мультяшну упаковку. "А це зі смаком персика". Вибравши ріжок, вона кусає його та каже: "Бісквіт дуже смачний". Чотирихвилинне відео зібрало понад 41 000 переглядів на YouTube, але це не звичайний влог. Канал блогерки YuMi, створений у червні минулого року, є одним із кількох у соцмережах, що з'явилися за останні рік-два, де мешканці Північної Кореї розповідають про нібито своє повсякденне життя.

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З пістолетом біля голови

На одному з відео інший користувач YouTube розповідає своїй аудиторії, що його улюбленою книгою є "Гаррі Поттер". Але експерти кажуть, що не все так, як нам показують. Картинка, яку створили на всіх цих роликах, далека від реалій мільйонів людей, які живуть у крайній бідності під диктатурою Кім Чен Ина. Джерело ділиться власними думками після перегляду й каже, що складається враження, ніби акторам "приставили пістолет до голови", змушуючи грати роль.

Дослідники, які ретельно вивчали матеріал, припускають, що YuMi та її "колеги" ймовірно, пов'язані з високопосадовцями й можуть бути частиною пропагандистської кампанії, спрямованої на своєрідний ребрендинг та підняття міжнародного іміджу країни до більш привабливого – навіть туристично привабливого. За словами Пак Сон Чхоля, дослідника Центру баз даних з прав людини в Північній Кореї, відеоролики YuMi "схожі на добре підготовлену п'єсу" за сценарієм уряду.

На іншому відео показано, як один із ютуберів купається в аквапарку з басейном, що генерує хвилі. Але цей об'єкт насправді, ймовірно, недоступний для широкого загалу й використовується лише для подібних демонстрацій.

Наприклад, електропостачання в Північній Кореї недостатньо стабільне для роботи парку розваг, тому я чув, що вони працюють лише у вихідні або в особливий день, наприклад, коли знімають відео,

— каже Пак.

Відключення електроенергії в КНДР – звичайна справа. Фактично, згідно зі звітом, лише близько чверті населення країни взагалі мають доступ до електрики.

Життя, зображене в цих відео на YouTube, швидше за все, повністю сфабриковане. Професорка Університету Донггук і дослідниця КНДР Ха Сун Хі розповіла CNN, що ролики є прикладом того, як північнокорейський уряд переходить до нових форм пропаганди, готуючись, імовірно, до нового акценту на туризмі в постпандемічному світі.

Що насправді відбувається в КНДР

Протягом десятиліть Північна Корея була закритою від решти світу, з жорсткими обмеженнями на свободу слова, вільне пересування та доступ до інформації.

Вкрай неприйнятна ситуація з правами людини була піддана критиці з боку Організації Об'єднаних Націй.

Користування інтернетом суворо обмежене: навіть ті привілейовані особи, яким дозволено користуватися смартфонами, мають доступ лише до урядової інтернет-мережі, що піддається жорсткій цензурі.

Іноземні матеріали, такі як книги та фільми, заборонені. Спійманих на контрабанді чекають суворі покарання.

З огляду на це YuMi, яка має доступ не лише до пристрою для зйомок, але й до YouTube, не є звичайною громадянкою, кажуть експерти.