Коли смартфон, ноутбук чи інший пристрій починає працювати повільно або з помилками, першим і найпростішим рішенням є перезавантаження. Цей універсальний метод часто усуває збої в роботі програм та системи і повертає вашу техніку до життя, але як і чому він працює?

У більшості випадків, коли з вашою технікою щось не так, перш ніж вдаватися до складніших дій варто просто перезавантажити ґаджет, розповідає 24 Канал з посиланням на MakeUseOf. Цей простий трюк не даремно вирішує більшість проблем. Далі ми розкажемо, що відбувається під час перезавантаження і як це допомагає пристроям знову нормально працювати.

Дивіться також Як перетворити старий ноутбук на найкорисніший пристрій у вашому домі

Як працює магія перезавантаження?

Хоча цей метод здається простим, перезавантаження є ефективним вирішенням більшості технічних негараздів, оскільки воно виконує кілька ключових дій.

По-перше , відбувається очищення тимчасової пам'яті, також відомої як RAM. Під час цього процесу видаляються всі дані, пов'язані з активними програмами та фоновими процесами. Це дозволяє пристрою звільнити значний обсяг пам'яті та почати роботу з чистого аркуша. Як наслідок, ґаджет стає більш чутливим до команд і працює швидше, оскільки нові дані та процеси не уповільнюються через застарілу інформацію.

, відбувається очищення тимчасової пам'яті, також відомої як RAM. Під час цього процесу видаляються всі дані, пов'язані з активними програмами та фоновими процесами. Це дозволяє пристрою звільнити значний обсяг пам'яті та почати роботу з чистого аркуша. Як наслідок, ґаджет стає більш чутливим до команд і працює швидше, оскільки нові дані та процеси не уповільнюються через застарілу інформацію. По-друге , перезавантаження допомагає видалити застарілий кеш або дані від програм, які вже неактивні, але продовжують займати пам'ять через витоки.

, перезавантаження допомагає видалити застарілий кеш або дані від програм, які вже неактивні, але продовжують займати пам'ять через витоки. По-третє, воно також примусово зупиняє процеси, що вийшли з-під контролю і споживають надмірну кількість ресурсів системи – процесорного часу, пам'яті та заряду акумулятора, – що часто трапляється через програмні помилки або баги.

Нарешті, перезапуск оновлює системні ресурси, скидаючи налаштування мережевих компонентів, таких як Wi-Fi, Bluetooth і стільниковий модуль, що дає їм можливість почати роботу заново.

Які поширені проблеми може вирішити перезапуск?

Завдяки очищенню пам'яті та зупинці всіх процесів перезавантаження здатне миттєво виправити безліч проблем, пояснює York College.

Однією з найпоширеніших є низька продуктивність і затримки в роботі. Звільнивши пам'ять, пристрій надає операційній системі та ключовим службам більше ресурсів для плавної роботи, що робить його більш сприйнятливим до команд.

Якщо певна програма постійно зависає або раптово закривається, перезавантаження може вирішити цю проблему, змусивши її запуститися заново. Це часто усуває тимчасові програмні збої.

Цей метод також є першим засобом для розв'язання проблем із підключенням, наприклад, при поганому стільниковому сигналі або неможливості під'єднатися до мережі Wi-Fi чи найближчих Bluetooth-пристроїв.

До речі, у деяких випадках перезавантаження здатне навіть підвищити безпеку вашого смартфона, видаливши шкідливі програми, які активні лише в оперативній пам'яті.

Коли перезавантаження не допоможе?

Хоча перезавантаження вирішує більшість тимчасових проблем, воно не є всемогутнім.

Наприклад, якщо ваш пристрій має апаратну несправність, як-от зношений акумулятор, жодна кількість перезапусків не допоможе – єдиним рішенням буде його заміна. Те саме стосується й інших фізичних ушкоджень: тріснутого екрана чи пошкодженого об'єктива камери.

Перезавантаження також безсиле проти деяких серйозних програмних збоїв. Наприклад, воно не відновить програмне забезпечення, пошкоджене певними видами шкідливих програм, зокрема вірусами. Також воно не виправить помилки, пов'язані з багами в самій програмі або операційній системі. Такі проблеми зазвичай вирішуються лише встановленням оновлення, в якому розробники виправили недолік.

Якщо проблеми з пристроєм не зникають після перезавантаження, це може свідчити про глибшу апаратну чи програмну несправність, яка потребує подальшої діагностики. У такому випадку можна спробувати скинути пристрій до заводських налаштувань (попередньо зберігши всі важливі дані) або звернутися по допомогу до сертифікованого техніка.