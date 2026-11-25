Дві з чотирьох місій NASA на Марсі призупинили наукову роботу через технічні несправності. Марсохід Perseverance має проблеми зі зв'язком, а орбітальний апарат Odyssey швидко витрачає останнє пальне. Тим часом європейсько-японський космічний апарат BepiColombo також зіткнувся зі складнощами.

Які місії NASA вийшли з ладу?

Обидві місії NASA вже працюють значно довше, ніж планували. Perseverance шостий рік досліджує поверхню Марса, збирає зразки гірських порід і ґрунту для майбутнього повернення на Землю та зараз вивчає край кратера, де колись було давнє озеро з рідкою водою. Odyssey вийшов на орбіту Марса у 2001 році й залишається найдовшою місією в історії дослідження планети, пише Ars Technica.

Чому Perseverance втратив зв'язок?

Проблема в системі зв'язку марсохода. Він має дві резервні ультрависокочастотні радіостанції для швидкої передачі даних через орбітальні апарати, які пересилають їх на Землю. Ще є окрема система Х-діапазону для прямого зв'язку із Землею, але з нижчою швидкістю.

30 жовтня під час увімкнення одна з двох радіостанцій не відповіла. Марсохід автоматично перемкнувся на резервну й перейшов у безпечний режим. Пізніше фахівці Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії виявили, що резервна радіостанція передає сигнал приблизно з половиною очікуваної потужності.

Команда припинила користуватися обома радіостанціями, доки не оцінить можливі причини проблем і не визнає безпечним відновити роботу однієї чи обох,

– прокоментували в NASA.

Зараз Perseverance передає дані напряму на Землю в Х-діапазоні, але зі "значно нижчою швидкістю". Керівники місії призупинили наукову роботу марсохода з обережності. Спершу вони хочуть налагодити резервну радіостанцію, а потім повернутися до основної. У NASA сподіваються, що марсохід відновить дослідження до кінця листопада.

Минулого місяця Perseverance побив рекорд за відстанню, яку проїхав апарат на іншій планеті. Він перевершив результат марсохода Opportunity, який проїхав 45,16 кілометра і перестав працювати у 2018 році. Одометр Perseverance тепер показує вдвічі більше за початкову мету.

Ситуація з Odyssey тривожніша

На початку листопада в Odyssey перестав обертатися один із чотирьох реактивних маховиків, які допомагають орієнтувати апарат у просторі. Лишилося два справні, бо перший вийшов з ладу ще у 2013 році. Для правильної орієнтації потрібні щонайменше три.

Без трьох реактивних маховиків апарат мусить покладатися лише на гідразинові двигуни, щоб утримувати орієнтацію,

– додали в NASA.

Орієнтація потрібна, щоб повертати сонячні панелі до Сонця, а наукові прилади до Марса. Пального в Odyssey і так було мало. Проєктний науковець місії Джеффрі Плот раніше казав, що за "надзвичайно низької" витрати його вистачило б щонайменше до кінця 2028 року. Це розрахунок за умови, що три маховики, які лишилися, працюватимуть справно. Інакше, за оцінкою інженерів, гідразину вистачить на один – два місяці. Фахівцям уже вдалося частково відновити проблемний маховик, але потрібні додаткові перевірки.

Яка ситуація з іншими апаратами?

Odyssey – один із чотирьох орбітальних апаратів, які передають дані від марсоходів Perseverance і Curiosity. Curiosity працює вже 14 років. Решта ретрансляторів – Mars Reconnaissance Orbiter (на Марсі з 2006 року), 10-річний ExoMars Trace Gas Orbiter та 23-річний Mars Express Європейського космічного агентства.

Торік у грудні NASA втратило зв'язок із апаратом MAVEN після 11 років роботи: він раптово почав некеровано обертатися. Розслідування не знайшло точної причини. Інженери дійшли висновку, що комп'ютер перезавантажився через збій від радіації або програмну помилку. Директорка Програми дослідження Марса NASA Тіффані Морган розповіла, що інерціальний блок передавав комп'ютеру хибні дані про орієнтацію, тож апарат обертався у відповідь.

Підкріплення вже готують. У вересні NASA уклало з Blue Origin контракт на 700 мільйонів доларів на орбітальний апарат Mars Telecommunications Network для швидкого зв'язку між Землею та місіями на Марсі й навколо нього. Його мали завершити до кінця 2028 року, а запустити в роботу у 2030-му. Проєкт призупинили, бо Rocket Lab, яка програла конкурс, оскаржила рішення в Управлінні державної підзвітності США. Рішення очікують наступного місяця.

Ще одна місія, SkyFall, також може стартувати у 2028 році. NASA хоче відправити на Марс три дрони-гелікоптери. Для заміни унікальної камери високої роздільності на Mars Reconnaissance Orbiter поки є лише ранній концепт без графіка й бюджету, тож NASA покладатиметься на цей апарат ще й у 2030-х роках.

Що пішло не так біля Меркурія?

Європейське космічне агентство (ESA) повідомило, що гальмування зонда на вихідних тривало коротше, ніж планували, а сам апарат у безпеці. Фахівці центру управління польотами ESOC з'ясовують, що сталося, пише Futurism.

Зонд запустили у 2018 році. Він має вивчати найближчу до Сонця планету за допомогою двох окремих орбітальних модулів, які розробили й керуватимуть ними ESA та Японське агентство аерокосмічних досліджень.

21 листопада BepiColombo увімкнув двигуни, щоб потрапити на орбіту Меркурія. Після запланованої втрати зв'язку наземна команда відновила контакт і виявила, що апарат перейшов у безпечний режим через невідомі проблеми. За визначенням ESA, це захисний стан, у якому зонд припиняє всі несуттєві дії, коли стикається з несподіваними умовами.

Коли ми побачили Bepi у безпечному режимі, це було наче клацнув вимикач. Усі зосередилися на тому, щоб зрозуміти, що сталося,

– прокоментував директор з польотних операцій ESA Ігнасіо Танко.

Наскільки серйозним був збій?

Двигуни мали працювати 37 хвилин, але забезпечили лише близько 77 відсотків запланованої зміни швидкості. Команда вже знайшла причину: програмний збій передчасно зупинив роботу двигунів.

Ситуація могла бути гіршою, але BepiColombo в безпеці. Його захопила орбіта Меркурія на восьмому році подорожі, після дев'яти прольотів повз планети, які коригували траєкторію й гальмували апарат. Зонд готовий 9 грудня відокремити два наукові орбітальні модулі.

Невдалий маневр – лише один із багатьох запланованих найближчими місяцями. Тому причину збою треба з'ясувати до наступних запусків двигунів.

Що вивчатиме місія?

Із двома модулями вчені сподіваються дослідити магнітне поле Меркурія й зрозуміти, чому воно взагалі існує. Також вони хочуть вивчити загадкові "западини" на поверхні планети. Дослідники припускають, що їх утворили леткі речовини, які випаровувалися під сильним нагріванням від Сонця.

За даними ESA, це лише друга місія на орбіті Меркурія і найскладніша з коли-небудь запущених. Близькість до Сонця робить цю планету надзвичайно важкою ціллю. Попри всі досягнення, зонд усе одно вразливий до тих самих програмних збоїв, до яких ми звикли на Землі.