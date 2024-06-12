Білл Гейтс почав будувати першу ядерну електростанцію на натрієвих реакторах

Компанія Білла Гейтса TerraPower заклала фундамент свого ядерного заводу з виробництва натрієвих реакторів. Це перший у світі подібний проєкт, який приходить на заміну сусідній вугільній електростанції, яка закривається.

Чим особливі реактори Natrium

Після введення в експлуатацію демонстраційна установка "Натріум" у Кеммерері, штат Вайомінг, США, стане повноцінно функціонуючою комерційною електростанцією. За словами Білла Гейтса, засновника TerraPower, Natrium буде "найсучаснішою ядерною установкою у світі", набагато безпечнішою і вироблятиме в рази менше відходів, ніж звичайні реактори.

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Установка будується поблизу вугільної електростанції Naughton, що закривається, і є єдиним у світі проєктом переходу з вугілля на атомну енергію, що перебуває на стадії розробки.

Хоча компанія повідомляє, що вже заклала наріжний камінь, повноцінне будівництво розпочнеться у 2025 році на "енергетичному острові", де й будуть розташовані основні парові турбіни та інше обладнання, що вироблятиме енергію. Будівництво АЕС "Натріум" триватиме кілька років. Очікується, що атомна електростанція запрацює у 2030 році, якщо все йтиме за планом. Компанія спочатку побудує неядерні частини, поки Комісія з ядерного регулювання США розглядає заявку на отримання дозволу на будівництво, яку вона прийняла минулого місяця.

У цьому проєкті TerraPower перебуває у приватно-державному партнерстві з Міністерством енергетики США, а також з енергетичною компанією PacifiCorp. Цікаво, що компанія збирається працевлаштувати від 200 до 250 осіб загалом, а 110 із них будуть колишніми працівниками вугільної електростанції Naughton.

Як працює реакторна установка Natrium

Проєкт включає реактор на швидких нейтронах з натрієвим охолодженням потужністю 345 мегаватів. Технологія зберігання може збільшити потужність системи до 500 мегаватів за потреби, що еквівалентно енергії, необхідній для забезпечення електроенергією близько 400 000 будинків.

У своєму блозі Білл Гейтс пояснив, чому демонстраційна станція Natrium набагато безпечніша за будь-яку існуючу атомну станцію: "Установка Natrium використовує рідкий натрій, температура кипіння якого більш ніж у 8 разів вища за температуру кипіння води, тому він може поглинати все додаткове тепло, що генерується в ядерній активній зоні. На відміну від води, натрій не потрібно перекачувати, бо коли він нагрівається, то піднімається, а коли піднімається, то охолоджується. Навіть якщо станція втрачає потужність, натрій просто продовжує поглинати тепло, не досягаючи небезпечної температури, яка може спричинити розплавлення".

Гейтс також каже, що Natrium включає систему зберігання енергії на основі розплавленої солі, яка дозволить йому контролювати кількість електроенергії, яку він виробляє, що є унікальним серед ядерних реакторів.

Як виглядатиме та як працюватиме установка Natrium: відео