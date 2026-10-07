Перші тварини можуть бути старшими на сотні мільйонів років

Перші тварини могли виникнути на Землі значно раніше, ніж свідчать найдавніші відомі викопні рештки. Новий аналіз припускає, що їхня поява може бути перенесена у минуле на сотні мільйонів років. Якщо це так, нам доведеться переписати наші підручники з біології й переглянути хронологію зародження життя на Землі.

Картина еволюції змінюється

Викопні рештки показують, що тварини з'явилися у літописі Землі доволі раптово трохи більше ніж 500 мільйонів років тому. Однак відсутність скам'янілостей не обов'язково означає відсутність самих організмів. Дослідники з Оксфордського університету разом із колегами з Каліфорнійського університету в Берклі, ETH Zürich та Єльського університету перевірили це припущення на давніх породах Монголії. Про це пише Earth.com.

Команда дослідила 143 зразки порід із шести ділянок поблизу озера Хубсугул на півночі Монголії. Вони належали до Kheseen Biota – викопного комплексу, який сформувався щонайменше на 25 мільйонів років пізніше за знаменитий Weng'an Biota у Китаї. Обидва комплекси виникли у мілководних морях і мають схожі умови збереження мікроскопічних організмів.

У монгольських породах дослідники знайшли крихітні сфери зі шпильками та розгалуженими відростками, а також структури, схожі на ембріони з клітинами всередині. Деякі деталі скам'янілостей мали ширину лише близько 1 мікрометра. Попри винятково хороше збереження, жоден зразок не вдалося впевнено визначити як тварину.

Kheseen Biota руйнує аргумент, що унікальні мікроскам'янілості Weng'an означають, що ми неодмінно побачили б скам'янілості тварин, якби вони тоді існували,

– прокоментував Росс Андерсон, доцент Музею природознавства Оксфордського університету.

Молекулярний годинник відсунув походження тварин

Щоб оцінити час появи тварин, науковці використовують молекулярний годинник. Він порівнює генетичні відмінності сучасних видів і допомагає визначити, коли розійшлися їхні еволюційні лінії. Для розрахунків потрібні не лише найдавніші скам'янілості, а й максимальна вікова межа – момент, до якого тварини нібито ще не існували.

Раніше такою межею часто слугували породи Weng'an віком близько 590 мільйонів років. Нове дослідження показало, що відсутність тварин у схожих монгольських породах не дозволяє використовувати цей аргумент як доказ їхньої відсутності. Коли дослідники відсунули максимальну межу на 240 мільйонів років, розрахунковий час походження тварин змістився приблизно на 200 мільйонів років – до 746 – 791 мільйона років тому.

Цей сценарій означає, що перші тварини могли жити ще до або під час глобальних льодовикових епох, відомих як "Земля-сніжна куля". Найдавніші представники, ймовірно, були маленькими та м'якотілими, тому вони майже не мали шансів залишити добре помітні викопні рештки.

Водночас дослідники наголошують, що це також не доводить на 100% існування тварин 800 мільйонів років тому. Жодних решток тварин старших за едіакарський період, який почався близько 635 мільйонів років тому, поки не знайшли.

Скам'янілості тіл тварин, що жили до едіакарського періоду, досі вислизають від нас, і цей аналіз не доводить, що тварини існували 800 мільйонів років тому,

– заявив Орін Лоле Дурбін, перший автор дослідження та аспірант Virginia Tech.

Повне дослідження опублікував журнал Science Advances.