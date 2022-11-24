Європейське космічне агентство представило першого в історії астронавта з інвалідністю

Європейське космічне агентство (ЄКА) назвало ім'я першого в історії астронавта з обмеженими фізичними можливостями. Ним став колишній член британської паралімпійської збірної Джон Макфолл, який увійшов до складу з 17 новобранців, відібраних для підготовки астронавтів ЄКА. Макфолл втратив ногу в 19 років унаслідок аварії на мотоциклі.

Джон Макфолл візьме участь у дослідженні, покликаному допомогти ЄКА оцінити можливість адаптації людей з обмеженими можливостями для участі в майбутніх космічних місіях і визначити необхідні для цього умови.

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Макфолл в інтерв'ю, опублікованому на сайті ЄКА, зазначив, що відчував сильне хвилювання в процесі відбору до складу загону з підготовки астронавтів, адже будучи людиною з ампутованою кінцівкою, він ніколи не думав, що зможе стати астронавтом. Він приєднається до команди з п'яти нових астронавтів і 11 астронавтів у резерві, відібраної ЄКА під час першого з 2009 року поповнення команди європейських астронавтів.



Нове покоління астронавтів ESA / Фото ESA

До речі, заявки на участь у відборі подали 22 500 осіб, зокрема 257 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Минулого року ЄКА оголосило про вакансії у загоні підготовки астронавтів для людей з інвалідністю, готових пройти його стандартні психологічні, когнітивні та інші тести, які зазвичай використовують під час відбору учасників космічних місій.