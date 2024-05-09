Пацієнт з імплантатом Neuralink перемагає в іграх здорових людей, але не все так чудово

Ноланд Арбо, перший пацієнт, який отримав мозковий імплант від Neuralink на початку цього року, продемонстрував значний прогрес в управлінні комп'ютерними іграми. Водночас фахівці виявили проблеми з блукаючими електродами, які потребують додаткового дослідження та вирішення.

Арбо, у якого паралізовані всі чотири кінцівки через травму спинного мозку, проходить сеанси калібрування за допомогою комп'ютерних ігор, щоб оптимізувати функціональність імплантату. Попри труднощі з передачею керуючих сигналів, Арбо досяг успіху в іграх, перевершивши навіть здорових людей, що колись здавалося йому неможливим.

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Перейшовши від базових рухів курсора до гри в складні ігри, такі як шахи, Civilization VI та Mario Kart, Арбо постійно вдосконалював свої навички роботи з імплантатом.

Останні звіти показують, що він проводить значну кількість годин, взаємодіючи з пристроєм, загалом 69 годин на тиждень, розподілених між експериментами з експертами Neuralink та особистим використанням.

Тепер Арбо досягає вражаючої швидкості передачі даних – 8 біт на секунду, що впритул наближається до показників інженерів Neuralink, які використовують звичайну мишу.



Арбо грає в Mario Kart / Фото Neuralink

Проблеми з імплантом

Фахівці зіткнулися з проблемами в роботі імпланту, оскільки деякі з тонких електродів, імплантованих в кору головного мозку Арбо, втратили контакт, що ускладнило передачу сигналу і вплинуло на точність курсора.

Попри цю невдачу, фахівцям Neuralink вдалося вирішити проблему за допомогою коригування програмного забезпечення.

Експерти з нейрохірургії застерігають, що нестабільність електродів пов'язана з підходом до встановлення імплантату. Хоча імплантат надійно закріплений у черепі, делікатні електроди, що з'єднуються з мозком, схильні до від'єднання через природні рухи мозку в черепі.

Що далі?

У майбутньому Арбо прагне взаємодіяти зі своєю аудиторією за допомогою прямих трансляцій, де він планує кидати виклик підписникам в онлайн-іграх.

І хоч успіхи Арбо не можуть не тішити, Neuralink потрібно вирішити проблему з від'єднанням контактів для подальшого розгортання проєкту.

Ноланд Арбо має свій обліковий запис в соцмережі X і доволі активно його веде, тож стежити за успіхами першого пацієнта Neuralink можна за цим посиланням

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Ця проблема є значним викликом для широкого впровадження імплантатів. Попри тимчасові рішення, необхідні подальші заходи для забезпечення довгострокової стабільності та ефективності імплантатів Neuralink в масовому застосуванні.