Представлено перший у світі тягач, що працює на аміаку

Молода американська компанія Amogy представила перший у світі, за її словами, напівпричіп з нульовим викидом, що працює на аміаку. Баки вантажного автомобіля вміщують запас палива для вироблення 900 кВт-год енергії, що дорівнює запасу енергії в літієвих акумуляторах напівпричепа Tesla Semi.

Баки з аміаком набагато легші, а заправка триває не довше восьми хвилин, чого не скажеш про зарядку акумуляторів Tesla. Але, як завжди, є нюанси.

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Принцип роботи системи

Розробник силової платформи з аміачним паливом не уточнює ефективність усіх етапів перетворення NH3 в електрику. Аміак необхідно перетворити на чистий водень за допомогою системи розкладання та очищення, пропустити водень через паливні осердя й отриману електрику спрямувати на тягові електродвигуни, а також подати в бортові системи.

Навіть якщо на всіх етапах процеси досягатимуть максимальної на сьогодні ефективності, до двигунів дійде тільки половина із заявленого запасу енергії, що, втім, не так уже й безнадійно. Встановити новий бак з аміаком простіше й дешевше, ніж додати ту саму ємність набором з літієвих батарей.

Не ефективно зате зручно

Використання аміаку замість чистого водню значно спростить обіг палива, оскільки водень необхідно зберігати або у вигляді газу під величезним тиском (близько 700 атмосфер), або в рідкому вигляді з охолодженням до -252,87 °C. Аміак зберігається в балонах у рідкому вигляді за звичайного тиску і температури навколишнього повітря. Тим самим з точки зору щільності зберігання енергії аміак виграє у газоподібного водню приблизно втричі за обсягом, а за вагою в 20 разів випереджає літієві акумулятори.



Баки з аміаком значно швидше замінити, ніж батареї / Фото AMOGY

Необхідно пам'ятати, що в наступному десятилітті прогнозується дефіцит літію, не кажучи про інші важливі для виробництва батарей метали та мінерали. Його і зараз не вистачає, якщо бути справедливим. Аміак же, як і водень, можна виробляти екологічно чистим способом, наприклад, на атомних електростанціях або за допомогою відновлюваної енергії, що робить його важливим для стійкої економіки майбутнього.

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Робочий зразок

Свою силову платформу з живленням на основі аміаку компанія Amogy встановила на серійному напівпричепі Freightliner Cascadia 2018 року. Автомобіль пройшов випробування в кампусі Університету штату Нью-Йорк у Стоні-Бруку, а наприкінці цього місяця планується провести повномасштабну оцінку реальних характеристик на випробувальному треку. Крім того, в активі Amogy є 5-КВт силова аміачна установка для безпілотника і 100-кВт для трактора.

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Ба більше, Amogy працює в напрямку найпотужніших суднових установок для морського транспорту. До кінця 2023 року вона обіцяє показати роботу буксира з силовою установкою потужністю 1 МВт, а до 2025 року обіцяє представити 10-МВт установку для морських контейнеровозів. І вона не одна така, низка проєктів передбачає аміак як непряме і навіть пряме паливо для авіаційних і суднових двигунів.