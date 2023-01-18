Баки с аммиаком гораздо легче, а заправка длится не дольше восьми минут, чего не скажешь о зарядке аккумуляторов Tesla. Но, как обычно, есть нюансы.

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Принцип работы системы

Разработчик силовой платформы с аммиачным топливом не уточняет эффективность всех этапов превращения NH3 в электричество. Аммиак необходимо превратить в чистый водород с помощью системы разложения и очистки, пропустить водород через топливные сердечники и полученное электричество направить на тяговые электродвигатели, а также подать в бортовые системы.

Даже если на всех этапах процессы будут достигать максимальной на сегодня эффективности, до двигателей дойдет только половина из заявленного запаса энергии, что, впрочем, не так уж безнадежно. Установить новый бак с аммиаком проще и дешевле, чем добавить ту же емкость набором из литиевых батарей.

Не эффективно зато удобно

Использование аммиака вместо чистого водорода значительно упростит оборот топлива, поскольку водород необходимо хранить либо в виде газа под огромным давлением (около 700 атмосфер), либо в жидком виде с охлаждением до -252,87 °C. Аммиак хранится в баллонах в жидком виде при обычном давлении и температуре окружающего воздуха. Тем самым с точки зрения плотности хранения энергии аммиак выигрывает у газообразного водорода примерно в три раза по объему, а по весу в 20 раз опережает литиевые аккумуляторы.



Баки с аммиаком значительно быстрее заменить, чем батареи / Фото AMOGY

Необходимо помнить, что в следующем десятилетии прогнозируется дефицит лития, не говоря о других важных для производства батареях металлах и минералах. Его и сейчас не хватает, если быть справедливым. Аммиак же, как и водород, можно производить экологически чистым способом, например, на атомных электростанциях или с помощью возобновляемой энергии, что делает его важным для устойчивой экономики будущего.

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Рабочий образец

Свою платформу с питанием на основе аммиака компания Amogy установила на серийном полуприцепе Freightliner Cascadia 2018 года. Автомобиль прошел испытания в кампусе Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке, а в конце этого месяца планируется провести полномасштабную оценку реальных характеристик на испытательном треке. Кроме того, в активе Amogy имеется 5-КВт силовая аммиачная установка для беспилотника и 100 кВт для трактора.

Первый тягач на аммиаке: смотрите видео

Более того, Amogy работает в направлении самых мощных судовых установок для морского транспорта. К концу 2023 г. она обещает показать работу буксира с силовой установкой мощностью 1 МВт, а к 2025 году обещает представить 10-МВт установку для морских контейнеровозов. И она не одна такая, ряд проектов предполагает аммиак как косвенное и даже прямое топливо для авиационных и судовых двигателей.