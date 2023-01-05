Опыт создания игрушек пригодился

Основатель Icoma в свое время работал на компанию Takara Tomy, выпускавшую игрушки-трансформеры в Японии. Полученный опыт дал инженеру возможность создать компактный электроскутер, который можно составить до миниатюрных размеров.

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Особенности электроскутера Tatamel

Еще одним характерным признаком транспортного средства является то, что это так называемый электроскутер последней мили. То есть этот транспорт предназначен для поездок на короткие дистанции. Транспортные средства такого типа имеют одну общую черту – компактность. Они легко помещаются в багажник авто и их можно использовать для того, чтобы добраться до офиса или магазина от места парковки машины.

Однако Tatamel претендует на несколько более высокий статус. Дело в том, что это еще и павербанк на колесах, ведь он может заряжать от своей основной батареи и другие устройства, что может быть очень удобно в экстренных ситуациях.

Интересный и практичный дизайн

Электроскутер имеет сменные боковые панели, поэтому его можно собрать по вкусу. Панели могут быть деревянными, металлическими или даже солнечными.

Несколько упрощенный, на первый взгляд, дизайн, по словам разработчиков, специально разработан так, чтобы можно было прикрепить к скутеру практически любую прямоугольную панель. К примеру, на выставке Icoma использовала как один из вариантов LCD-дисплей. Более того, по имеющимся данным, панели можно будет поднимать таким образом, чтобы использовать в качестве рабочего стола.

Tatamel Icoma: смотрите видео

Характеристики Tatamel

двигатель примерно эквивалентный ДВС для скутеров на 50 "кубов",

максимальная скорость составит 40 км/ч,

Модель предназначена для пользователей массой до 100 кг.

Цена и доступность

Tatamel появится в продаже уже этой весной в Японии. И если характеристики и возможности скутера удивляют приятно, то цена оставляет отнюдь не самые лучшие эмоции – будет стоить скутер-трансформер. 4000 долларов. По данным разработчиков, компания намерена организовать и зарубежные продажи, хотя время запуска глобальной экспансии до сих пор неизвестно.

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Популярность транспорта последней мили до сих пор низкая

Конечно говорить о популярности Tatamel еще слишком рано. Даже учитывая его особенности и функциональность, цена мягко говоря несколько отталкивает.

Кроме того, транспорт "последней мили", несмотря на свои попытки стать мейнстримным, пока так и не получил массового распространения. Например, попытку обрести популярность среди интернет-инфлюэнсеров предприняла компания Boosted, представив электрические скейтборды – перед тем, как закрыться в 2020 году.

Не получили признания и другие экзотические проекты. Впрочем, индустрия электровелосипедов и родственных решений может оказаться в этом плане гораздо более перспективной и устойчивой – по прогнозам Spherical Insights, соответствующий рынок к 2030 году может вырасти до 52 миллиарда долларов.