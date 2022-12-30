Поезд на водородных топливных элементах, разработанный CRRC Changchun совместно с Chengdu Railway Group, стал на рельсы 28 декабря. Демонстрация прошла в Синьцзяне.
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Что известно
- Поезд состоит из четырех вагонов.
- Он может развивать скорость до 160 километров в час и на одной заправке водородом способен проехать 600 километров.
- В силовой установке сочетаются водородные топливные элементы и суперконденсаторы, запасающие заряд.
- Максимальная пассажировместимость поезда – 1502 человека.
- Особенно интересно то, что у поезда есть отдельные функции автономного вождения: он может сам начинать движение и останавливаться, а также возвращаться в депо. Для этого он оснащен разными датчиками и подключен к системам управления с помощью 5G.
Водородный поезд / Фото CRRC Changchun
Подключение к скоростному интернету также полезно для повышения безопасности движения: поезд интегрирован в общую сеть и анализирует данные о движении других поездов. Кроме того, на борту установлены интеллектуальные системы мониторинга и датчики.
Водородный поезд внутри вагонов / Фото CRRC Changchun
Водородный поезд внутри вагонов / Фото CRRC Changchun