Поезд на водородных топливных элементах, разработанный CRRC Changchun совместно с Chengdu Railway Group, стал на рельсы 28 декабря. Демонстрация прошла в Синьцзяне.

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Что известно

Поезд состоит из четырех вагонов.

Он может развивать скорость до 160 километров в час и на одной заправке водородом способен проехать 600 километров.

В силовой установке сочетаются водородные топливные элементы и суперконденсаторы, запасающие заряд.

Максимальная пассажировместимость поезда – 1502 человека.

Особенно интересно то, что у поезда есть отдельные функции автономного вождения: он может сам начинать движение и останавливаться, а также возвращаться в депо. Для этого он оснащен разными датчиками и подключен к системам управления с помощью 5G.



Водородный поезд / Фото CRRC Changchun

Подключение к скоростному интернету также полезно для повышения безопасности движения: поезд интегрирован в общую сеть и анализирует данные о движении других поездов. Кроме того, на борту установлены интеллектуальные системы мониторинга и датчики.



Водородный поезд внутри вагонов / Фото CRRC Changchun



Водородный поезд внутри вагонов / Фото CRRC Changchun

Напомним, ранее мы писали о еще одном, но не менее интересном, поезде, который с начала лета 2023 года начнет курсировать в Польше. Его особенностью являются огромные панорамные окна, позволяющие в полной мере насладиться пейзажами. Вагоны поедут из австрийского Граца в Перемышль через Вену и Краков 11 июня.