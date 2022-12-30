Поїзд на водневих паливних елементах, розроблений CRRC Changchun спільно з Chengdu Railway Group став на рейки 28 грудня. Демонстрація відбулася у Сіньцзяні.

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Що відомо

Поїзд складається всього з чотирьох вагонів.

Він може розвивати швидкість до 160 кілометрів за годину і на одній заправці воднем здатний проїхати 600 кілометрів.

У силовій установці поєднуються водневі паливні елементи та суперконденсатори, що запасають заряд.

Максимальна пасажиромісткість поїзда – 1502 людини.

Особливо цікавим є те, що у поїзда є окремі функції автономного водіння: він може сам рушати й зупинятися, а також повертатись у депо. Для цього він оснащений різними датчиками та під'єднаний до систем управління за допомогою 5G.



Водневий поїзд / Фото CRRC Changchun

Підключення до швидкісного інтернету також корисне для підвищення безпеки руху: поїзд інтегрований у загальну мережу й аналізує дані про рух інших поїздів. Крім того, на борту встановлені різноманітні інтелектуальні системи моніторингу та датчики.



Водневий поїзд усередині вагонів / Фото CRRC Changchun



Водневий поїзд усередині вагонів / Фото CRRC Changchun

Нагадаємо, раніше ми писали про ще один, але не менш цікавий, поїзд, який з початку літа 2023 року почне курсувати в Польщі. Його особливістю є величезні панорамні вікна, що дозволять повною мірою насолодитися пейзажами. Вагони поїдуть з австрійського Грацу до Перемишля через Відень і Краків 11 червня.