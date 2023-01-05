Внимание публики призван был привлечь эскиз интерьера, сконцентрированный на двух передних местах, разделенных массивным подлокотником. Если в прошлогоднем Airflow к услугам жителей переднего ряда сидений было целых четыре дисплея, то теперь их количество сократилось до двух, но в совокупности они растянулись на всю переднюю панель.

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Поскольку Chrysler по-прежнему говорит о внедрении автопилота только третьего уровня AutoDrive, подразумевающего вмешательство водителя в процесс управления, то один из сенсорных дисплеев на передней панели явно смещен к водителю.



Интерьер будущего от Chrysler.

Физических кнопок управления на эскизе не видно совсем, но это не в полной мере новаторская идея – многие современные электромобили этим грешат уже сейчас. Привычных органов управления в виде руля и педалей на эскизе тоже не видно, но учитывая умеренную степень автоматизации процесса вождения, в серийном воплощении на их появление можно смело рассчитывать.



Футуристический концепт кокпита.

Основная идея, сопровождающая демонстрацию интерьера, заключается в высокой степени интеграции всех программных решений, используемых автовладельцем как внутри машины, так и вне ее в повседневной жизни. Искусственный интеллект будет буквально изучать привычки и предпочтения каждого водителя, допущенного к управлению машиной, и автоматически применять индивидуальные настройки.

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Конечно, предусмотрен и голосовой интерфейс, а распознавать водителя машина будет по совокупности биометрических факторов. Мультимедийная система будущих электромобилей Chrysler сможет предложить не только караоке и режим медитации для расслабления, но и игровые программы. К 2028 году Chrysler намерена полностью перейти на электротягу.