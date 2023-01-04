В недавнем интервью изданию Futurism Ходак рассказал о технологии "Science Eye" его стартапа Science Corp. Она сочетает генную терапию с микросветодиодным дисплеем над сетчаткой глаза для восстановления зрения.

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Что известно

Как отмечает нейроученый, Science Eye уже были имплантированы некоторым кроликам, которые, по его словам, "чувствуют себя хорошо". До испытаний на людях еще далеко. "Восемнадцать месяцев, надеюсь", – говорит Ходак. Однако вместе с тем он видит будущее совсем не за этой разработкой. Он считает, что вариация с использованием "другой базовой технологии, а не микросветодиодной пленки" может привести к увлекательному виртуальному опыту, который оставит неуклюжие минигарнитуры позади.

Мы думаем, что видим способ создать то, что в конечном итоге станет окончательной технологией отображения AR/VR без значимой хирургической операции.

– рассказывает предприниматель.

Сегодня Science Corp является второй по объему финансирования компанией, занимающейся разработкой интерфейсов между мозгом и компьютером. Ее капитал составляет 160 миллионов долларов, уступая только самой Neuralink. Ее руководитель уверяет, что компания чрезвычайно отличается от Neuralink.

Технический подход, который мы разрабатываем, очень отличается от того, что делала Neuralink. Наконец, наше видение выходит далеко за рамки просто клинических зрительных протезов. Но мы хотим разрешить амбициям расти вместе с успехом, а не делать громкие заявления о том, что мы можем или не можем сделать в будущем,

– подчеркнул Ходак.

Ученый, в отличие от Маска, не спешит хвастаться и преждевременно давать обещания. Несмотря на яркую концепцию VR, Макс Ходак выразил очень осторожное видение траектории развития компании. Сейчас Science Corp сосредоточена, прежде всего, на том, чтобы ее первый продукт попал к пациентам. И как только это произойдет, можно будет двигаться дальше.