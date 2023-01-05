Увагу публіки був покликаний привернути ескіз інтер'єру, сконцентрований на двох передніх місцях, розділених масивним підлокітником. Якщо в торішньому Airflow до послуг мешканців переднього ряду сидінь були цілих чотири дисплеї, то тепер їх кількість скоротилася до двох, але в сукупності вони розтягнулися на всю передню панель.

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Оскільки Chrysler, як і раніше, говорить про впровадження автопілота тільки третього рівня AutoDrive, що має на увазі втручання водія в процес управління, то один із сенсорних дисплеїв на передній панелі явно зміщений до водія.



Інтер'єр майбутнього від Chrysler / Фото Chrysler

Фізичних кнопок управління на ескізі не видно зовсім, але це не є повною мірою новаторською ідеєю – багато сучасних електромобілів цим грішать вже зараз. Звичних органів управління у вигляді керма і педалей на ескізі теж не видно, але з огляду на помірний ступінь автоматизації процесу водіння, в серійному втіленні на їхню появу можна сміливо розраховувати.



Футуристичний концепт кокпіту / Фото Chrysler

Основна ідея, що супроводжує демонстрацію інтер'єру, полягає у високому ступені інтеграції всіх програмних рішень, які використовуються автовласником як усередині машини, так і за її межами в повсякденному житті. Штучний інтелект буде буквально вивчати звички та вподобання кожного з водіїв, допущених до керування машиною, і автоматично застосовувати індивідуальні налаштування.

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Звісно, передбачено і голосовий інтерфейс, а розпізнавати водія машина буде за сукупністю біометричних факторів. Мультимедійна система майбутніх електромобілів Chrysler зможе запропонувати не тільки караоке і "режим медитації" для розслаблення, а й ігрові програми. До 2028 року Chrysler має намір повністю перейти на електротягу.