Досвід створення іграшок став у пригоді

Засновник Icoma свого часу працював на компанію Takara Tomy, яка випускала іграшки-трансформери в Японії. Отриманий досвід дав змогу інженеру створити компактний електроскутер, який можна скласти до мініатюрних розмірів.

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Особливості електроскутера Tatamel

Ще однією характерною ознакою транспортного засобу є те, що це так званий електроскутер останньої милі. Тобто це транспорт призначений для поїздок на короткі дистанції. Транспортні засоби такого типу мають одну спільну рису – компактність. Вони легко поміщаються в багажник авто і їх можна використовувати для того, щоб дістатися до офісу або магазину від місця паркування машини.

Однак Tatamel претендує на дещо вищий статус. Річ у тім, що це ще й такий собі павербанк на колесах, адже він може заряджати від своєї основної батареї й інші пристрої, що може бути дуже зручно в екстрених ситуаціях.

Цікавий та практичний дизайн

Електроскутер має змінні бічні панелі, тож його можна зібрати собі до смаку. Панелі можуть бути дерев'яними, металевими або навіть сонячними.

Дещо спрощений, на перший погляд, дизайн, за словами розробників, спеціально розроблений так, щоб можна було прикріпити до скутера практично будь-яку прямокутну панель. Наприклад, на виставці Icoma використовувала як один із варіантів LCD-дисплей. Ба більше, за наявними даними, панелі можна буде піднімати таким чином, щоб використовувати як робочий стіл.

Tatamel Icoma: дивіться відео

Характеристики Tatamel

двигун приблизно еквівалентний ДВЗ для скутерів на 50 "кубів",

максимальна швидкість становитиме 40 км/год,

модель призначена для користувачів масою до 100 кг.

Ціна та доступність

Tatamel з'явиться в продажу вже цієї весни в Японії. І якщо характеристики та можливості скутера дивують приємно, то ціна залишає зовсім не найкращі емоції – коштуватиме скутер-трансформер 4000 доларів. За даними розробників, компанія має намір організувати і закордонні продажі, хоча час запуску глобальної експансії досі невідомий.

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Популярність транспорту останньої милі досі низька

Звісно говорити про популярність Tatamel ще надто рано. Навіть враховуючи його особливості та функціональність, ціна, м'яко кажучи, дещо відштовхує.

Крім того, транспорт "останньої милі", попри свої намагання стати мейнстрімним, поки що так і не набув масового поширення. Наприклад, спробу здобути популярність серед інтернет-інфлюенсерів зробила компанія Boosted, представивши електричні скейтборди – перед тим, як закритися 2020 року.

Не отримали визнання й інші екзотичні проєкти. Утім, індустрія електровелосипедів і споріднених рішень може виявитися в цьому плані набагато перспективнішою і стійкішою – за прогнозами Spherical Insights, відповідний ринок до 2030 року може зрости до 52 мільярди доларів.