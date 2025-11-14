Peugeot представила новий концепт-кар Polygon з футуристичним дизайном та новим типом керування

Peugeot представила концепт-кар Polygon — електричний хетчбек з радикальним дизайном, дверима-крилами та керуванням нового покоління. Модель демонструє, якими можуть бути майбутні серійні Peugeot: з проєкційним дисплеєм замість екранів, змінними сидіннями та steer-by-wire технологією, що дебютує у 2027 році.

Peugeot розкрила свій новий концепт Polygon — яскравий погляд у майбутнє компактних хетчбеків. Автомобіль поєднує риси спортивних моделей минулого, зокрема легендарного 205 GTi, з дизайном, який різко вириває нас у наступну епоху. Серед особливостей – двері типу gullwing, квадратне кермо Hypersquare та нове бачення цифрової панелі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Motor1.

Що відомо про футуристичний Peugeot Polygon?

Система Hypersquare є попередником steer-by-wire технології, що з’явиться у Peugeot у 2027 році. Замість механічного зв’язку між кермом і колесами управління відбувається через програмне забезпечення. Такий підхід дозволяє змінювати реакції автомобіля натисканням кнопки та прибирає вібрації, які зазвичай передаються від передніх коліс. Tesla вже використала подібний принцип у Cybertruck, що дало значно швидше співвідношення керування на низькій швидкості.

Форма Hypersquare також відкриває кращий огляд передньої панелі, адже Peugeot планує перетворити її на проєкційний модуль. Замість великих планшетів у салоні з’явиться нова версія iCockpit: дані проєктуватимуться на лобове скло, створюючи ефект 31-дюймового дисплея. Інформація змінюватиметься залежно від режиму руху, а micro-LED під кермом будуть помітні зовні, дозволяючи демонструвати анімації.

Салон Polygon можна персоналізувати — сидіння складаються з трьох перероблюваних компонентів, а піна міняється за лічені хвилини. Це дає змогу швидко оновлювати інтер’єр без заміни всієї конструкції.

Три-дверна модель отримала широкі та низькі пропорції, а двері-крила значно полегшують посадку, особливо для задніх пасажирів.

Хоч деталей про серійну версію поки немає, за даними Autocar, наступний Peugeot 208 стане першою моделлю на платформі Stellantis STLA Small. Вона створена для електромобілів і підтримує батареї від 37 до 82 кВт·год — більше, ніж у нинішнього e-208.

Polygon також підтверджує довгострокову ставку Peugeot на steer-by-wire, яке має змінювати поведінку авто залежно від умов та робити кермування плавнішим. Технологію паралельно досліджують Mercedes-Benz, що показала власний футуристичний йок, та Tesla, яка впровадила steer-by-wire разом із Cybertruck. Утім, незвичні форми керма нерідко викликають суперечки — Tesla навіть повернула класичне коло після негативних відгуків у деяких країнах.

Попри підтримку великих виробників, водіям знадобиться час, щоб звикнути до нового формату керування — саме це може стати найбільшим викликом на шляху до масового впровадження.

