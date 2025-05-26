Знімальну групу Google заскочили під час фільмування реклами Pixel 10: злито дизайн смартфона

Кадри зйомок реклами для майбутнього Pixel 10 потрапили в інтернет після того, як команду Google зустріли просто на вулиці у Ванкувері. Уважні перехожі помітили розкадровку ролика, зокрема дизайн ще не випущеного смартфона. Цей витік виглядає одним із найсерйозніших в історії компанії з огляду на злиті повноцінні сцени промо.

Зустрічайте Pixel 10

Реклама Pixel 10 з гаслом "Вимагайте більше від свого смартфона" вийде не раніше серпня 2025 року, але ми вже маємо уявлення про те, якою вона буде. Під час активних зйомок у Ванкувері бачили велику дошку з роздруківками, на яких видно ключові кадри майбутнього ролика, повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію програміста і фотографа Марка Тісдейла в соцмережі X.

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На розкадровках видно задню панель моделі, кнопку ввімкнення, регулятор гучності та розташування об’єктивів камер. Хоча достеменно невідомо, яка саме модель рекламується, на розкадровках видно три датчики, які характерні для моделей Pro і Pro XL, якщо тільки цього року компанія не вирішить встановити в базовий Pixel третю камеру.

Можна помітити, що відмінностей від Pixel 9 Pro немає. Це означає, що дизайн наступного покоління смартфонів Google суттєвих змін не зазнає або вони будуть настільки мінімальними, що здалеку їх помітити неможливо. У правій частині задньої панелі так само простежуються два кола для спалаху й термометра. Крім того, без змін залишається кнопка живлення та регулятори гучності.

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Судячи з усього, в майбутньому ролику основним акцентом є камера: одна сцена показує нам просте фотографування, а друга, як видається, демонструє можливу функцію "Додати мене", яка вже присутня в операційній системі.

Ми також побачили один із кольорів смартфона – Obsidian. Це звичайний чорний, який, на перший погляд, виглядає так само, як і в його попередника.

Точна дата релізу смартфонів поки невідома.