Супутник Сатурна може ховати величезний океанічний світ із живими організмами

Планетологи висунули захоплюючу гіпотезу щодо найменшого супутника Сатурна, Мімаса. За їхніми словами, він може бути домівкою для "невидимого" підземного океану, прихованого від наших найкращих засобів спостереження.

У пресрелізі Південно-Західного науково-дослідного інституту головна наукова співробітниця докторка Алісса Роден повідомила, що місія NASA "Кассіні" до Сатурна "виявила цікаві коливання в обертанні Мімаса, що часто вказує на геологічно активне тіло, здатне підтримувати внутрішній океан".

Цікаво Перше ультрафіолетове фото Сонця допомогло виявити дивні павутиноподібні структури в його короні

Що відомо

Мімас – найменший супутник Сатурна. Його жартома порівнюють із Зіркою Смерті з "Зоряних війн" через величезний ударний кратер Гершель. Якщо вчені зможуть довести, що під крижаною поверхнею є океан, супутник представлятиме "новий клас малих, "невидимих" океанських світів з поверхнею, яка не видає існування океану", зазначає в пресрелізі Роден, яка є однією з провідних авторок статті, опублікованої в журналі Geophysical Research Letters.,

Роден працювала з планетарною дослідницею Едін Дентон, колишньою аспіранткою Університету Пердью, яка зараз здобуває докторський ступінь в Університеті Арізони.

Якщо Мімас має океан сьогодні, то крижаний панцир стоншується з часів формування Гершеля, що також може пояснити відсутність розломів на Мімасі. Якщо Мімас – це новий океанський світ, це накладає важливі обмеження на формування, еволюцію і придатність для життя всіх середніх супутників Сатурна,

– каже Дентон у своїй публікації.

Мімас – не єдиний кандидат на життя. Вчені також розглядають супутник Юпітера Європу, як імовірне місце для пошуку мікроскопічних організмів. Європа повністю вкрита льодом і, за припущеннями, ховає під ним величезний океан.

Імовірно, вчені згодом почнуть планувати місію з висадкою на Мімас, однак до цього явно ще далеко.