Новий Pixel 10 Pro Fold від Google не витримав випробування на міцність від YouTube-блогера JerryRigEverything. Під час згинання корпус зламався, а потім – на очах автора тесту – смартфон почав диміти та загорівся. Це перший випадок вибуху телефону за 10 років подібних експериментів.

Відомий техноблогер Зак Нельсон, автор каналу JerryRigEverything, протестував новий складаний смартфон Google Pixel 10 Pro Fold. Як і завжди, він перевіряв пристрій на подряпини, перегрів і стійкість до згинання. Саме останній етап став фатальним – під час спроби зігнути телефон назад корпус не витримав. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на YouTube-канал JerryRigEverything.

Дивіться також Android 16 QPR1 для Pixel вже тут: що змінилося в дизайні та функціях системи

Що пішло не так із Pixel 10 Pro Fold?

Попри заяви Google про "високу міцність" моделі, Pixel 10 Pro Fold зламався досить легко. Цікаво, що він не тріснув на шарнірі, як можна було очікувати, а розколовся по лінії антени – у тому ж місці, де під час попередніх тестів руйнувалися дві попередні моделі серії Pixel Fold.

"Називати цей телефон надзвичайно міцним, не змінюючи слабке місце, яке провалилося двічі, – образа для техноентузіастів", – обурився Нельсон. За його словами, Google продовжує рекламувати "міцність", не виправивши конструктивні помилки, через що Pixel 10 Pro Fold став "найслабшим складаним смартфоном", який йому доводилося тестувати.

Як повідомляє Digitaltrends, після зламу корпусу трапилось ще гірше – акумулятор почав шипіти й випустив дим. Це вперше за всю десятирічну історію тестів JerryRigEverything телефон буквально "загорівся" під час перевірки.

Так, тест екстремальний, але я перевіряв цим способом усі популярні смартфони останніх десяти років. Просто задумайтеся: якщо складаний Pixel згорів у тесті, не варто класти його у задню кишеню – можна обпектися,

– пожартував блогер, спостерігаючи, як дим заповнює майстерню.

Нельсон завершив відео порадою для Google: якщо компанія випустить наступну модель Fold, варто перенести антени ближче до шарніра, щоб уникнути руйнування. "А якщо ні – побачимось наступного року, я знову перевірю," – підсумував він.

Хто став новим лідером у рейтингу дисплеїв?

На ринку флагманських смартфонів з’явився новий лідер за якістю дисплея, який змістив з п’єдесталу попередніх чемпіонів. Експерти лабораторії DxOMark провели ретельне тестування та визначили переможця, чий екран продемонстрував видатні результати майже в усіх категоріях, встановивши новий стандарт для індустрії.

Новим лідером глобального рейтингу дисплеїв за версією DxOMark став Google Pixel 10 Pro XL. Цей смартфон продемонстрував настільки збалансовану продуктивність, що зумів перевершити свого головного конкурента, Samsung Galaxy S25 Ultra, та посівши перше місце серед усіх протестованих пристроїв