Новый Pixel 10 Pro Fold от Google не выдержал испытания на прочность от YouTube-блогера JerryRigEverything. Во время сгибания корпус сломался, а затем – на глазах автора теста – смартфон начал дымиться и загорелся. Это первый случай взрыва телефона за 10 лет подобных экспериментов.

Известный техноблогер Зак Нельсон, автор канала JerryRigEverything, протестировал новый складной смартфон Google Pixel 10 Pro Fold. Как и всегда, он проверял устройство на царапины, перегрев и устойчивость к сгибанию. Именно последний этап стал роковым – при попытке согнуть телефон обратно корпус не выдержал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал JerryRigEverything.

Что пошло не так с Pixel 10 Pro Fold?

Несмотря на заявления Google о "высокой прочности" модели, Pixel 10 Pro Fold сломался достаточно легко. Интересно, что он не треснул на шарнире, как можно было ожидать, а раскололся по линии антенны – в том же месте, где во время предыдущих тестов разрушались две предыдущие модели серии Pixel Fold.

"Называть этот телефон чрезвычайно прочным, не меняя слабое место, которое провалилось дважды, – оскорбление для техноэнтузиастов", – возмутился Нельсон. По его словам, Google продолжает рекламировать "прочность", не исправив конструктивные ошибки, из-за чего Pixel 10 Pro Fold стал "самым слабым складным смартфоном", который ему приходилось тестировать.

Как сообщает Digitaltrends, после взлома корпуса случилось еще хуже – аккумулятор начал шипеть и выпустил дым. Это впервые за всю десятилетнюю историю тестов JerryRigEverything телефон буквально "загорелся" во время проверки.

Да, тест экстремальный, но я проверял этим способом все популярные смартфоны последних десяти лет. Просто задумайтесь: если складной Pixel сгорел в тесте, не стоит класть его в задний карман – можно обжечься,

– пошутил блогер, наблюдая, как дым заполняет мастерскую.

Нельсон завершил видео советом для Google: если компания выпустит следующую модель Fold, стоит перенести антенны ближе к шарниру, чтобы избежать разрушения. "А если нет – увидимся в следующем году, я снова проверю," – подытожил он.

