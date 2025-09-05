Обновление уже доступно для загрузки на большинстве актуальных моделей Pixel, информирует 24 Канал. Редакция Техно разобралась, что нового в дизайне и функциях получили владельцы гуглфонов.

Что нового в обновлении Android 16?

Главным изменением стал обновленный визуальный стиль системы.

На экране блокировки дата, день недели и погода теперь отображаются под большими часами или справа от них, если есть уведомления.

Также изменился дизайн иконок в строке состояния: значки Wi-Fi и мобильной связи поменялись местами и теперь разделены.

Панель быстрых настроек получила значительное обновление. Теперь пользователи могут изменять размер плиток, оставляя только иконки без текстовых меток. Это позволяет разместить до 16 иконок (сетка 4х4) вместо привычных 8.

При нажатии плитки меняют форму с овалов на прямоугольники и все это анимировано в новом дизайне. Некоторые из них, например Bluetooth, позволяют быстро включать и выключать функцию прикосновением к иконке.

Виджет управления медиа теперь имеет прямоугольную кнопку паузы и овальную кнопку воспроизведения, а также более яркое оформление.



Android 16 выглядит по-новому в дизайне Material 3 Expressive / Фото 24 Канал / Google

Ползунок громкости, как и ползунок яркости, получил новый вид с анимированным элементом внизу во время воспроизведения аудио.

Оповещения теперь показывают настоящую иконку программы вместо тематического логотипа, а при смахивании одного оповещения другие в перечне едва заметно реагируют на движение.

Pixel Launcher также обновили . Виджет At a Glance стал меньше, что освободило место для дополнительного ряда иконок на главном экране. Пользователям доступны размеры Small, Medium, Large и XL.

. Виджет At a Glance стал меньше, что освободило место для дополнительного ряда иконок на главном экране. Пользователям доступны размеры Small, Medium, Large и XL. Строка поиска внизу экрана теперь размещена в овальном контейнере, а справа появился круг для доступа к режиму AI. Список программ теперь открывается в виде панели, а не на весь экран.



В Android 16 немало новых и полезных изменений / Фото 24 Канал / Google

Меню "Обои и стиль" получило новый дизайн и опции. После выбора обоев можно применить одну из пяти фигур и цветов, а также погодные эффекты: туман, дождь, снег или солнце.

Часы на экране блокировки можно настроить, сделав их округлыми или острыми, и отрегулировать толщину с помощью ползунка.

Приложение "Настройки" стало легче просматривать благодаря цветным иконкам для каждого меню. Все страницы теперь используют контейнеры для лучшей группировки параметров.



"Настройки" получили свежий вид / Фото 24 Канал / Google

Когда Android 16 QPR1 станет доступным для пользователей Pixel?

Обновление Android 16 QPR1 с сентябрьским патчем безопасности уже начало поступать на Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, а также на всю линейку Pixel 8 и Pixel 9. На устройствах серии Pixel 10, где система уже была установлена, выйдет только патч безопасности.

Последние обновления Android

Система Android 16 начала активно обновляться не только для владельцев Pixel, но и для пользователей других смартфонов под управлением Android 16.