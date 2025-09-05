Обновление распространяется вместе с Android 16 QPR1 и содержит еще несколько полезных улучшений, рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог разработчиков Android.

Какие именно обновления получат пользователи Android?

Обновленная клавиатура Gboard. Одним из главных нововведений стали инструменты на основе искусственного интеллекта в клавиатуре Gboard, которые ранее анонсировались как эксклюзивная функция для смартфонов Pixel 10. Теперь они становятся доступными и для других устройств.

Эти инструменты сочетают проверку орфографии с функциями перефразирования текста в различных стилях, подобно тому, как это реализовано в Gmail. Пользователи смогут вычитывать, переписывать и дополнять свои сообщения, например, чтобы сделать их более официальными или, наоборот, дружественными.

Важно! Все вычисления происходят непосредственно на устройстве, поэтому чувствительная и конфиденциальная информация пользователя в безопасности.

Как работает обновленная клавиатура Gboard – смотрите видео:

Удобный обмен файлами в Quick Share. Еще более значимым обновлением является полный редизайн функции Quick Share, которая ранее была известна как Nearby Share. Ранее она работала преимущественно в фоновом режиме, появляясь лишь как опция в меню "Поделиться".

Теперь Quick Share превращается в полноценное отдельное приложение. Слухи об этих изменениях появились еще в апреле.

Новый интерфейс получил вкладки для отправки и получения файлов, что позволяет быстро выбирать учетную запись, находить собственные и ближайшие устройства, а также загружать несколько файлов одновременно.

Особенно полезной выглядит вкладка "Получение", где отображаются индикаторы прогресса загрузки, а также есть возможность быстро отменить передачу или просмотреть полученный контент.

Что нового в функции Quick Share – смотрите видео:

Какие другие полезные функции получили пользователи Android?