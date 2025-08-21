Google показав четверте покоління свого смартгодинника Pixel Watch. Новинка зберегла впізнаваний дизайн, але отримала низку суттєвих апаратних покращень. Серед ключових оновлень – оновлений опуклий екран, значно триваліший час автономної роботи та функції, яких раніше не було в жодному подібному пристрої на ринку.

Що нового в Pixel Watch 4?

Головною інновацією Google Pixel Watch 4 стала підтримка супутникового зв'язку для екстрених випадків, що робить його першим комерційно доступним смартгодинником з такою функцією. Ця можливість дозволяє власнику годинника зв'язатися з рятувальними службами та передати свої координати навіть за повної відсутності стільникового покриття та Wi-Fi. Функція працює автономно, без необхідності підключення до смартфона, однак доступна лише на LTE-версіях пристрою. На старті послуга буде доступна в США, а перші два роки користування нею будуть безкоштовними, пише 24 Канал.

Другою важливою зміною стала ремонтопридатність пристрою. Попередні три покоління Pixel Watch не підлягали ремонту, і в разі несправності компанія просто замінювала їх на нові. Тепер же Google кардинально змінює підхід. Pixel Watch 4 спроєктований так, щоб користувачі могли самостійно замінити екран або акумулятор. Для розбирання використовуються переважно стандартні гвинти, а сама процедура не призводить до анулювання гарантії. Компанія планує продавати оригінальні запчастини через платформу iFixit.

Дизайн годинника також зазнав еволюції. Хоча він зберіг фірмову круглу форму, екран став повністю опуклим, нагадуючи краплю води. Це не лише візуальний ефект – дисплейна панель під склом також вигнута, що створює ілюзію, ніби пікселі знаходяться прямо на поверхні.

Новий дисплей Actua 360 на 10% більший за площею, а рамки навколо нього стали на 16% тоншими.

Крім того, його яскравість зросла на 50% і тепер досягає 3000 ніт, що забезпечує чудову видимість на сонці.



Pixel Watch 4 / Фото Google

Значно покращилась і автономність:

Модель діаметром 41 міліметр тепер працює до 30 годин з увімкненим Always-on Display.

45-міліметрова версія – до 40 годин.

Швидкість зарядки зросла на 25% – годинник заряджається до 50% всього за 15 хвилин. Разом з годинником дебютувала і нова бічна док-станція, яка під час зарядки відображає корисну інформацію.



Зарядна станція для Pixel Watch 4 / Фото 9to5google



Серед інших оновлень – новий процесор Snapdragon W5 Gen 2, покращена система GPS для точнішого відстеження, а також нові функції для здоров'я, зокрема:

Більш інтелектуальне відстеження сну. Pixel Watch 4 забезпечує найточніше відстеження сну на сьогодні. Завдяки новим вдосконаленим моделям машинного навчання він на 18% точніше класифікує ваш повний цикл сну, відстежуючи час, проведений на кожній стадії сну.

Покращене вимірювання температури шкіри. Завдяки новому датчику температури шкіри годинник визначає, коли ви виходите за межі свого особистого діапазону. Це допомагає визначити зміни у вашому самопочутті, наприклад, коли ви починаєте хворіти.

Найточніше відстеження маршруту. Новий двочастотний GPS-приймач забезпечує найточніше відстеження маршруту навіть у найскладніших умовах, таких як біг у центрі міста або похід у густому лісі.

Статистика велосипеда в режимі реального часу. Ви можете налаштувати передачу ваших показників у режимі реального часу з зап'ястя до додатка Fitbit у вигляді дисплея на кермі велосипеда.

Нові варіанти вправ. Додали нові режими, тепер їх у годиннику понад 50 варіантів, включаючи піклбол і баскетбол.

Персоналізоване автоматичне відстеження. Тепер, навіть якщо ви забудете включити режим відстеження тренування, ваш годинник за допомогою штучного інтелекту автоматично виявить і класифікує вашу активність та надішле вам підсумок, щоб ви ніколи не пропустили свої статистичні дані.

Годинник працює на базі Wear OS 6 та інтегрований з ШІ-асистентом Gemini.

Ціна на Pixel Watch 4 стартує від 349 доларів, а продажі розпочнуться 9 жовтня.