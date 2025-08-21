Google показал четвертое поколение своих смарт-часов Pixel Watch. Новинка сохранила узнаваемый дизайн, но получила ряд существенных аппаратных улучшений. Среди ключевых обновлений обновленный выпуклый экран, значительно более длительное время автономной работы и функции, которых раньше не было ни в одном подобном устройстве на рынке.

Что нового в Pixel Watch 4?

Главной инновацией Google Pixel Watch 4 стала поддержка спутниковой связи для экстренных случаев, что делает их первыми коммерчески доступными смарт-часами с такой функцией. Эта возможность позволяет владельцу часов связаться со спасательными службами и передать свои координаты даже при полном отсутствии сотового покрытия и Wi-Fi. Функция работает автономно, без необходимости подключения к смартфону, однако доступна только на LTE-версиях устройства. На старте услуга будет доступна в США, а первые два года пользования ею будут бесплатными, пишет 24 Канал.

Вторым важным изменением стала ремонтопригодность устройства. Предыдущие три поколения Pixel Watch не подлежали ремонту, и в случае неисправности компания просто заменяла их на новые. Теперь же Google кардинально меняет подход. Pixel Watch 4 спроектированы так, чтобы пользователи могли самостоятельно заменить экран или аккумулятор. Для разборки используются преимущественно стандартные винты, а сама процедура не приводит к аннулированию гарантии. Компания планирует продавать оригинальные запчасти через платформу iFixit.

Дизайн часов также претерпел эволюцию. Хотя они сохранили фирменную круглую форму, экран стал полностью выпуклым, напоминая каплю воды. Это не только визуальный эффект – дисплейная панель под стеклом также изогнута, что создает иллюзию, будто пиксели находятся прямо на поверхности.

Новый дисплей Actua 360 на 10% больше по площади, а рамки вокруг него стали на 16% тоньше.

Кроме того, его яркость выросла на 50% и теперь достигает 3000 нит, что обеспечивает превосходную видимость на солнце.



Pixel Watch 4 / Фото Google

Значительно улучшилась и автономность:

Модель диаметром 41 миллиметр теперь работает до 30 часов с включенным Always-on Display.

45-миллиметровая версия – до 40 часов.

Скорость зарядки выросла на 25% – часы заряжаются до 50% всего за 15 минут. Вместе с часами дебютировала и новая боковая док-станция, которая во время зарядки отображает полезную информацию.



Зарядная станция для Pixel Watch 4 / Фото 9to5google



Среди других обновлений – новый процессор Snapdragon W5 Gen 2, улучшенная система GPS для более точного отслеживания, а также новые функции для здоровья, в частности:

Более интеллектуальное отслеживание сна. Pixel Watch 4 обеспечивает самое точное отслеживание сна на сегодня. Благодаря новым усовершенствованным моделям машинного обучения он на 18% точнее классифицирует ваш полный цикл сна, отслеживая время, проведенное на каждой стадии сна.

Улучшенное измерение температуры кожи. Благодаря новому датчику температуры кожи часы определяют, когда вы выходите за пределы своего личного диапазона. Это помогает определить изменения в вашем самочувствии, например, когда вы начинаете болеть.

Самое точное отслеживание маршрута. Новый двухчастотный GPS-приемник обеспечивает самое точное отслеживание маршрута даже в самых сложных условиях, таких как бег в центре города или поход в густом лесу.

Статистика велосипеда в режиме реального времени. Вы можете настроить передачу ваших показателей в режиме реального времени с запястья в приложение Fitbit в виде дисплея на руле велосипеда.

Новые варианты упражнений. Добавили новые режимы, теперь их в часах более 50 вариантов, включая пиклбол и баскетбол.

Персонализированное автоматическое отслеживание. Теперь, даже если вы забудете включить режим отслеживания тренировки, ваши часы с помощью искусственного интеллекта автоматически обнаружит и классифицирует вашу активность и пришлет вам итог, чтобы вы никогда не пропустили свои статистические данные.

Часы работают на базе Wear OS 6 и интегрированы с ИИ-ассистентом Gemini.

Цена на Pixel Watch 4 стартует от 349 долларов, а продажи начнутся 9 октября.