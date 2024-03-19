Попередження про боротьбу з інтернет-піратством провокують ще більше піратства – дослідження

Нове дослідження показало, що антипіратські повідомлення з погрозами насправді можуть призвести до того, що в деяких випадках люди вдаватимуться до піратства цифрового контенту ще більше. Крім того, чоловіки та жінки реагують на такі повідомлення дуже по-різному.

Було виявлено, що чоловіки, як правило, посилюють піратську поведінку після того, як бачать повідомлення з погрозами судових позовів та інших негативних наслідків. На жінок антипіратські повідомлення, як правило, справляють бажаний ефект.

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Деталі дослідження

Науковці з Портсмутського університету у Великій Британії кажуть, що це дослідження демонструє важливість різних типів повідомлень для різних людей, а також показує, наскільки важливим є тон таких кампаній.

Ми вже знаємо, що існує багато гендерних відмінностей у піратстві, оскільки чоловіки схильні до піратства більше, ніж жінки — вони вважають це більш прийнятним і менш ризикованим,

– каже Кейт Вітман, дослідниця економічної поведінки людей з Портсмутського університету.

У дослідженні, в якому взяли участь 962 повнолітні учасники, було використано три різні типи повідомлень: дві погрозливі кампанії, що описують правові та безпекові наслідки цифрового піратства, і одна, що мала більш просвітницький та просоціальний характер.

У той час як просвітницькі повідомлення не мали помітного впливу на рівень піратства, більш агресивні та погрозливі викликали суттєво різну реакцію між представниками обох статей. Найбільш погрозливе повідомлення призвело до 18-відсоткового зростання піратських дій серед чоловіків і 52-відсоткового падіння серед жінок.

"Дослідження показує, що антипіратські повідомлення можуть ненавмисно збільшити кількість піратства, що є явищем, відомим як психологічна реакція. З погляду еволюційної психології чоловіки сильніше реагують на загрозу їхній свободі, і тому діють навпаки", – каже Вітман.

Це не перше дослідження, яке припускає, що антипіратські повідомлення призводять до збільшення кількості піратства. Результати експериментів також показали, що ті, хто вже був найбільш прихильним до приватності, показали найбільшу різницю в своїх намірах збільшити кількість піратського контенту після того, як побачили антипіратські повідомлення.

Дослідники кажуть, що для того, щоб ця цифра зменшилася, медіакомпаніям потрібно замислитися над тим, як вони комунікують із людьми щодо цього питання. Загрозливі повідомлення можуть бути найдраматичнішим варіантом, але не найефективнішим.

У підсумку це дослідження показує, що існує потреба в індивідуальному підході до антипіратських повідомлень, але якщо повідомлення не можуть бути точно націлені на конкретну стать, їх краще уникати, оскільки вони можуть призвести до стрімкого зростання піратства.