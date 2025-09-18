У п'ятницю, 19 вересня, відбудеться рідкісне астрономічне явище – покриття Венери Місяцем. Його буде видно по всій території України та Європи, але спостерігати за ним буде складно через денний час та тонку фазу Місяця. Подія вимагатиме спеціального обладнання та терпіння.

Це досить рідкісна подія, яка відбувається у певній смузі на Землі, подібно до сонячного затемнення, пояснює 24 Канал. Цього разу вся територія України потрапляє у зону видимості, однак спостереження буде не таким простим, як хотілося б.

Дивіться також У нашому небі відбувається рідкісне зближення трьох космічних об'єктів

Чому спостерігати за покриттям Венери буде не просто?

Головна складність полягає в тому, що явище відбудеться вдень, коли на небі буде важко розгледіти об'єкти. Додатковою перешкодою стане те, що видима частина Місяця складатиме лише 6% – такий тонкий серп майже непомітний на тлі блакитного неба. Спостереження без оптики, скоріш за все, будуть неможливими.

Процес покриття буде дуже швидким: Місяць повністю приховає Венеру приблизно за 30 секунд. Після цього планета буде невидимою близько години, а потім з'явиться з протилежного боку місячного диска – поява Венери.

Телеграм канал товариства популяризаторів астрономії "Шлях до Всесвіту", детально розписав час початку та завершення явища у різних регіонах України:

Для східних областей покриття розпочнеться о 15:32, а поява Венери – о 16:26.

Для західних областей початок о 15:21, а завершення – о 16:28.

У Києві Венера зникне за Місяцем о 15:23 та з'явиться знову о 16:24.

Астрономи-аматори радять використовувати телескоп. При цьому легше буде спочатку знайти в окулярі яскраву Венеру, а вже потім чекати на появу Місяця. Для покращення контрасту між небесними тілами та денним небом можна спробувати використати помаранчевий світлофільтр.

Що це за явище?

Покриття Венери Місяцем Це астрономічне явище, під час якого Місяць, проходячи між Землею та Венерою, повністю закриває планету від спостерігача. Це схоже на сонячне затемнення, але в цьому випадку Місяць затуляє не Сонце, а іншу планету.



Ось як виглядає покриття Венери Місяцем / Фото Benoit Pommier

Покриття є результатом точного вирівнювання трьох небесних тіл: Землі (з якої ведеться спостереження), Місяця та Венери.

Місяць обертається навколо Землі набагато ближче, ніж будь-яка планета. Через це його видимий на небі розмір достатньо великий, щоб повністю закрити собою віддаленіші об'єкти.

Орбіти Місяця та планет лежать не в одній площині, а мають невеликі нахили. Саме тому покриття відбувається не щомісяця, а лише тоді, коли їхні шляхи на небі перетинаються в один і той же час.

Під час явища можна спостерігати, як Венера спочатку зникає за одним краєм місячного диска (цей процес називається зануренням), а через деякий час з'являється з протилежного боку (це називається появою).