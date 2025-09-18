Небесное шоу для терпеливых: когда начнется покрытие Венеры Луной и как его наблюдать
- Покрытие Венеры Луной состоится 19 сентября и будет видно в Украине, но наблюдать его сложно из-за дневного времени.
- Явление продлится около часа, а для наблюдения желательно использовать телескоп и светофильтр для улучшения контраста.
В пятницу, 19 сентября, состоится редкое астрономическое явление –покрытие Венеры Луной. Его будет видно по всей территории Украины и Европы, но наблюдать за ним будет сложно из-за дневного времени и тонкой фазы Луны. Событие потребует специального оборудования и терпения.
Это довольно редкое событие, которое происходит в определенной полосе на Земле, подобно солнечному затмению, объясняет 24 Канал. На этот раз вся территория Украины попадает в зону видимости, однако наблюдение будет не таким простым, как хотелось бы.
Почему наблюдать за покрытием Венеры будет не просто?
Главная сложность заключается в том, что явление произойдет днем, когда на небе будет трудно разглядеть объекты. Дополнительным препятствием станет то, что видимая часть Луны будет составлять лишь 6% – такой тонкий серп почти незаметен на фоне голубого неба. Наблюдения без оптики, скорее всего, будут невозможными.
Процесс покрытия будет очень быстрым: Луна полностью скроет Венеру примерно за 30 секунд. После этого планета будет невидимой около часа, а затем появится с противоположной стороны лунного диска – появление Венеры.
Телеграм канал общества популяризаторов астрономии "Путь во Вселенную", подробно расписал время начала и завершения явления в разных регионах Украины:
- Для восточных областей покрытие начнется в 15:32, а появление Венеры – в 16:26.
- Для западных областей начало в 15:21, а завершение – в 16:28.
- В Киеве Венера исчезнет за Луной в 15:23 и появится снова в 16:24.
Астрономы-любители советуют использовать телескоп. При этом легче будет сначала найти в окуляре яркую Венеру, а уже потом ждать появления Луны. Для улучшения контраста между небесными телами и дневным небом можно попробовать использовать оранжевый светофильтр.
Что это за явление?
Покрытие Венеры Луной
Это астрономическое явление, во время которого Луна, проходя между Землей и Венерой, полностью закрывает планету от наблюдателя. Это похоже на солнечное затмение, но в этом случае Луна заслоняет не Солнце, а другую планету.
Вот как выглядит покрытие Венеры Луной / Фото Benoit Pommier
Покрытие является результатом точного выравнивания трех небесных тел: Земли (с которой ведется наблюдение), Луны и Венеры.
Луна вращается вокруг Земли гораздо ближе, чем любая планета. Поэтому ее видимый на небе размер достаточно большой, чтобы полностью закрыть собой более отдаленные объекты.
Орбиты Луны и планет лежат не в одной плоскости, а имеют небольшие наклоны. Именно поэтому покрытие происходит не ежемесячно, а лишь тогда, когда их пути на небе пересекаются в одно и то же время.
Во время явления можно наблюдать, как Венера сначала исчезает за одним краем лунного диска (этот процесс называется погружением), а через некоторое время появляется с противоположной стороны (это называется появлением).