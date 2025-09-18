В пятницу, 19 сентября, состоится редкое астрономическое явление –покрытие Венеры Луной. Его будет видно по всей территории Украины и Европы, но наблюдать за ним будет сложно из-за дневного времени и тонкой фазы Луны. Событие потребует специального оборудования и терпения.

Это довольно редкое событие, которое происходит в определенной полосе на Земле, подобно солнечному затмению, объясняет 24 Канал. На этот раз вся территория Украины попадает в зону видимости, однако наблюдение будет не таким простым, как хотелось бы.

Почему наблюдать за покрытием Венеры будет не просто?

Главная сложность заключается в том, что явление произойдет днем, когда на небе будет трудно разглядеть объекты. Дополнительным препятствием станет то, что видимая часть Луны будет составлять лишь 6% – такой тонкий серп почти незаметен на фоне голубого неба. Наблюдения без оптики, скорее всего, будут невозможными.

Процесс покрытия будет очень быстрым: Луна полностью скроет Венеру примерно за 30 секунд. После этого планета будет невидимой около часа, а затем появится с противоположной стороны лунного диска – появление Венеры.

Телеграм канал общества популяризаторов астрономии "Путь во Вселенную", подробно расписал время начала и завершения явления в разных регионах Украины:

Для восточных областей покрытие начнется в 15:32, а появление Венеры – в 16:26.

Для западных областей начало в 15:21, а завершение – в 16:28.

В Киеве Венера исчезнет за Луной в 15:23 и появится снова в 16:24.

Астрономы-любители советуют использовать телескоп. При этом легче будет сначала найти в окуляре яркую Венеру, а уже потом ждать появления Луны. Для улучшения контраста между небесными телами и дневным небом можно попробовать использовать оранжевый светофильтр.

Что это за явление?

Покрытие Венеры Луной Это астрономическое явление, во время которого Луна, проходя между Землей и Венерой, полностью закрывает планету от наблюдателя. Это похоже на солнечное затмение, но в этом случае Луна заслоняет не Солнце, а другую планету.



Вот как выглядит покрытие Венеры Луной / Фото Benoit Pommier

Покрытие является результатом точного выравнивания трех небесных тел: Земли (с которой ведется наблюдение), Луны и Венеры.

Луна вращается вокруг Земли гораздо ближе, чем любая планета. Поэтому ее видимый на небе размер достаточно большой, чтобы полностью закрыть собой более отдаленные объекты.

Орбиты Луны и планет лежат не в одной плоскости, а имеют небольшие наклоны. Именно поэтому покрытие происходит не ежемесячно, а лишь тогда, когда их пути на небе пересекаются в одно и то же время.

Во время явления можно наблюдать, как Венера сначала исчезает за одним краем лунного диска (этот процесс называется погружением), а через некоторое время появляется с противоположной стороны (это называется появлением).