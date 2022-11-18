Зниклого у вересні астронома знайшли мертвим поряд із космічним телескопом у Чилі

Тіло британського астронома Томаса Марша, який зник у вересні, знайшла поліція. 60-річний професор Уорікського університету, працював в обсерваторії Ла-Сілла неподалік від пустелі Атакама в чилійському місті Кокімбо.

Пошуки, які розпочалися невдовзі після зникнення Марша в середині вересня, були розширені після того, як неподалік були знайдені його одяг і мобільний телефон. Приблизно через 55 днів після його зникнення влада виявила тіло Марша, роздягнуте до пояса, "в безпосередній близькості" від обсерваторії.

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Що відомо

Астроном чотири дні перебував у Ла-Сілла, що належить Європейській космічній обсерваторії і є домом для передового телескопа New Technology Telescope. Тут розміщується 18 телескопів. Розташування на висоті близько 2400 метрів над рівнем моря особливо ускладнювало пошуки Марша, оскільки це важкодоступна передгірська місцевість у південній частині пустелі Атакама, найсухішого регіону в світі.



Астроном Том Марш на фото, опублікованому в соцмережах, а праворуч — пошукові операції, які проводить поліція / Фото ESO / CARABINEROS REGIÓN COQUIMBO

Наразі не повідомляється про причини смерті й незрозуміло, що сталося в останні години життя Марша. Одна з основних версій слідства полягає в тому, що він просто вийшов на прогулянку і незабаром заблукав. Однак, за словами одного з його колег, Марш "дуже добре знав місцевість", бо неодноразово там працював і викладав раніше.

Британський студент, який подорожував з Маршем до обсерваторії, став ключовим свідком у цій загадці. Згідно зі свідченнями, які він дав поліції, Марш за день до свого зникнення сказав студенту "щось дуже дивне" і вилаяв його за безініціативність.