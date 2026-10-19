Поляки створили унікальний пристрій, без якого ми не обійдемось у далекому космосі

Польські вчені розробили систему CMRS/ARS для серцево-легеневої реанімації людей в умовах повної невагомості. Апарат надійно фіксує рятувальника й пацієнта, гарантуючи ефективний тиск на грудну клітку. Технологія має стати базовим елементом медичної безпеки під час польотів на Місяць і Марс.

Як влаштований апарат для допомоги на орбіті

Як повідомляє видання Wiadomości WP, над інженерним проєктом спільно працюють фахівці Collegium Medicum Ягеллонського університету та Військового інституту авіаційної медицини. Розроблена конструкція отримала спеціальні ручки для стабілізації положення рятувальника, дає змогу швидко знерухомити пацієнта та гарантує жорстку підтримку спини. Завдяки цьому людина може виконувати компресію грудної клітки з належною силою і на правильну глибину навіть в умовах невагомості.

Інженери виготовили вже вісім модифікацій пристрою, а наступний робочий прототип зроблять із надміцного вуглецевого волокна. Загальні витрати на розробку наразі склали близько 500 тисяч злотих. Подальші роботи вчені фінансують власним коштом та за підтримки приватних партнерів.

Тестування на центрифузі та перспективи польотів

Попередні результати випробувань автори представили під час міжнародного конгресу авіаційної та космічної медицини ICAM 2026 у Стамбулі, а також опублікували в матеріалах наукової конференції 2025 року. Експеримент провели на спеціальному симуляторі із застосуванням тренувальної центрифуги за участю десяти добровольців, де система наочно довела суттєве покращення параметрів реанімації.

Концепція викликала значний інтерес фахівців із NASA,

– прокоментував доктор медичних наук Аркадіуш Тшос.

Керівник розробки зазначив, що проєкт поки не перейшов до фази офіційних контрактних перемовин з урядовими агентствами. Команда вже подала заявку до Європейського космічного агентства для проведення параболічних польотів. Такі випробування дадуть змогу перевірити функціональність системи за обмеженої гравітації 0,16 g, яка відповідає умовам на поверхні Місяця.

Перед відправленням у космос комплекс пройде обов'язкову сертифікацію щодо займистості матеріалів, дегазації, електромагнітної сумісності та ергономіки в мікрогравітації.

У разі забезпечення безперервного фінансування, успішного проходження випробувань під час параболічного польоту та отримання необхідних сертифікатів система зможе досягти оперативної готовності в перспективі найближчих років,

– додав Тшос.

Успішне впровадження розробки забезпечить надійний захист екіпажів під час майбутніх далеких космічних подорожей.