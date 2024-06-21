На небі – "полуничний" Місяць: вражаючі фото повні з різних міст України

У п'ятницю, 21 червня в Україні зійшов повний червневий Полуничний Місяць. Рідкісне явище вже спостерігають жителі всіх областей.

Опівдні в день сонцестояння 20 червня місяць є найвищим. А наступного дня ж навпаки – найнижчим. Відомо, що Місяць також буде яскравим і повним й у суботу, 22 червня.

Дивіться також Жодного на 5000 планет: чому щоб знайти життя у Всесвіті, слід шукати братів нашого Місяця

Полуничний Місяць в Україні

У Північній півкулі перший літній повний місяць, відомий як Полуничний Місяць, зазвичай сходить наступного після літнього сонцестояння дня.

Полуничний Місяць в Хмельницькому / фото з мережі

Повня, яку можна побачити нині – найбільш віддалений від Сонця повний місяць в році. Як наслідок, Місяць виглядатиме більшим, ніж зазвичай, і тьмянішим на нічному небі.

В Івано-Франківську також зійшла повня / фото з мережі

Українці з різних міст вже публікують у мережі фото Місяця різного ступеню "червоності". Подекуди він більше віддає жовтим, а місцями – вражає своїм насиченим "полуничним".

В Одесі Полуничний Місяць особливо червоний: дивіться відео

За даними Timeanddate.com, в Україні найкращим часом для споглядання за полуничним місяцем буде 4:07 ранку 22 червня.

Індіанці Північної Америки назвали першу повню літа Полуничним Місяцем, оскільки ця яскрава астрономічна подія збігалась з сезоном збору полуниці.