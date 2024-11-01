70 років тому у продаж надійшов перший портативний транзисторний радіоприймач Regency TR-1

1 листопада 1954 року стало важливою віхою у світі технологій, коли на ринку з'явився перший портативний транзисторний радіоприймач Regency TR-1, що започаткував хвилю інновацій у побутовій електроніці. Цей невеликий пристрій, за сьогоднішніми мірками скромний, проклав шлях сучасним портативним гаджетам.

TR-1, перший споживчий продукт, що працював на транзисторах, а не на вакуумних лампах, став символом статусу, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Apple здивувала всіх неочікуваним оголошенням про старі MacBook Air

Проте найбільші радіокомпанії тієї епохи відкинули транзисторну технологію. Такі гіганти індустрії, як RCA, Sylvania та Philco, що глибоко інвестували в технологію вакуумних ламп, вважали транзистори лише примхою, придатною для любителів.



Реклама радіоприймача Regency TR1 в газеті / Фото Don Pies Regency TR1 Website

Цей опір часто наводять як приклад "дилеми інноватора" – небажання впроваджувати проривні технології, які задовольняють нові або нечітко сформульовані потреби клієнтів.

Томас Вотсон з IBM навіть роздавав радіоприймачі TR-1 інженерам, які вагалися щодо використання транзисторів замість ламп, підкреслюючи важливість цього переходу.

Вплив Regency TR-1 вийшов далеко за межі побутової електроніки. Піонери, такі як співзасновник Apple Стів Возняк, з теплотою згадують його як пристрій, що приніс музику та зв'язок у їхнє повсякденне життя.

Мій перший транзисторний радіоприймач... приніс мені музику, він відкрив мені світ,

– ділився Возняк, підкреслюючи його вплив на майбутніх творців технологій.

Хоча Sony часто приписують заслугу в популяризації портативних радіоприймачів, їхня перша модель була випущена лише в 1957 році, через три роки після дебюту TR-1.

Незабаром транзистор став основою для інтегральних схем і привів до передових мініатюрних технологій, які ми бачимо сьогодні, від персональної електроніки до смартфонів.

Цікаво, що дизайн TR-1 порівнювали з пізнішими іконами, такими як iPod, а дехто відзначав еволюцію дизайну, що відображає розвиток технології, орієнтованої на користувача.



Радіо Regency TR1, радіо Braun T3 та плеєр Apple iPod / TR1, Braun, Apple

Дивіться також Apple представляє рекордно малий Mac mini з процесором M4

Сьогодні, завдяки таким ресурсам, як ретро-сайт присвячений TR-1, спадщина цього новаторського пристрою зберігається, нагадуючи нам про його тривалий вплив на побутову електроніку. Запуск цього першого транзисторного радіо 70 років тому ознаменував початок ери портативних технологій, що в підсумку вплинуло на всю дугу цифрових інновацій.