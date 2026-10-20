Невідомий об'єкт упав з космосу на кукурудзяне поле

У штаті Міннесота фермер натрапив у кукурудзяному полі на гігантський металевий предмет зі слідами горіння. Поліція та фахівці пов'язують знахідку із запуском китайської космічної ракети.

Таємнича знахідка посеред фермерського поля

Усе почалося вдень 14 жовтня 2026 року, коли американський фермер із містечка Скотт у штаті Міннесота натрапив у кукурудзі на дивні металеві уламки та викликав правоохоронців. Як повідомили представники офісу шерифа у соцмережах, виявлений артефакт має безпосередній стосунок до космічної техніки.

Прибувши на виклик, помічники шерифа підтвердили, що у кукурудзяному полі перебував великий металевий об'єкт діаметром приблизно 3,3 метра, імовірно, космічного походження,

– прокоментували в офісі шерифа.

Правоохоронці одразу заспокоїли місцевих жителів щодо можливої радіації чи токсичності знахідки. Вони встановили, що загрози для громадськості через цей інцидент немає.

Китайський слід: чому підозрюють носій Zhuque-2E

Хоча влада США ще проводить офіційну перевірку, головним підозрюваним експерти вважають китайську ракету Zhuque-2E. Її запустили з північно-західного Китаю ще 15 вересня, аби вивести на орбіту відразу 10 супутників мережі Qianfan – аналога супутникової системи Starlink від компанії SpaceX.

На користь цієї версії свідчать чіткі фізичні параметри та траєкторія польоту. Верхній ступінь носія Zhuque-2E має діаметр рівно 3,35 метра, що з точністю збігається з розмірами знайденого уламка. Крім того, саме увечері 15 вересня десятки очевидців на американському Середньому Заході спостерігали яскраві вогняні кулі в небі. Схоже, фрагмент носія пролежав у кукурудзяному полі непоміченим майже місяць.

Проблема неконтрольованого падіння космічного сміття

Подібні некеровані повернення відпрацьованих ступенів дедалі сильніше тривожать світову спільноту. Міжнародне космічне право зобов'язує країну, яка здійснює пуск, повністю відшкодовувати збитки чи травми, спричинені падінням її космічного сміття. Держави також повинні реєструвати запуски в ООН і надавати дані про орбіти, проте чіткі правила для контролю повернення ступенів в атмосферу досі мають розмитий характер.

Китайську космічну програму вже неодноразово критикували за халатне ставлення до відпрацьованих компонентів. Зокрема, у жовтні 2026 року уламок китайської ракети розміром з автомобіль упав на плантацію олійної пальми в індонезійській частині острова Борнео, зовсім поруч із житловими будинками та робочими зонами.

Утім, інциденти трапляються не лише з апаратами з КНР. За останні роки частини ракет компанії SpaceX падали на ферми в Канаді та Австралії після промахів повз заплановану зону скидання в океані, а металевий шматок обладнання з Міжнародної космічної станції пробив дах будинку у Флориді. Історія пам'ятає й падіння американської орбітальної станції Skylab у липні 1979 року, уламки якої розсипалися над Індійським океаном та Західною Австралією. Тоді австралійське містечко Есперанс навіть виписало NASA жартівливий штраф на 400 доларів за засмічення території, який через 30 років сплатив каліфорнійський радіоведучий за кошти слухачів.

Станом на жовтень 2026 року людство ще не зафіксувало жодного смертельного випадку через космічне сміття, однак зі стрімким зростанням кількості пусків ризик падіння уламків на населені райони невпинно зростає.