Тривожне відкриття показує, що весняні квіти почали розквітати на кілька тижнів раніше

Зміна клімату часом обертається дуже неочікуваним боком. Цього разу вчені виявили, що за останні кілька десятиліть весняні квіти почали розпускатися на кілька тижнів раніше. Чому так відбувається і якими будуть наслідки для природи й людства?

Цвітіння квітів провокується сигналами навколишнього середовища – зміною температури, збільшенням кількості поживних речовин і води та іншими, що притаманні приходу весни. Для прикладу, в Національному парку Доньяна на південному заході Іспанії ці ідеальні умови для цвітіння настають на кілька тижнів раніше. Завдяки підвищенню середньої температури лише на один градус за Цельсієм і мінімальній температурі на 2 градуси вище, ніж зазвичай, флора парку відчуває себе вже у квітні так, ніби на дворі перший тиждень травня.

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У цьому парку росте понад 875 видів рослин. Деякі з них будуть знайомі більшості людей: лаванда, розмарин, чебрець, гвоздика, олеандр, молочай, ялівець, ожина. Маючи доступ до 35-річних даних про цвітіння 51 виду чагарників, кущів і дерев, дослідники з Університету Севільї в Іспанії та Державного університету Сан-Паулу в Бразилії змогли відстежити, що пік цвітіння рослин настає щороку раніше: зараз він спостерігається на 22 дні раніше, ніж у 1980-х роках, коли почалися ці спостереження.

Дослідження показало, що через зміну клімату багато рослин у Національному парку Доньяна скоригували свої біологічні ритми, які вивчаються в рамках галузі науки, відомої як "фенологія". Слово "фено" походить з грецької мови і означає "показувати, висвітлювати, з'являтися". Фенологія вивчає біологічні явища, періодичні події в біологічних життєвих циклах. Основна увага приділяється тому, що і коли відбувається, і в 21-му столітті це стало важливим способом відстеження змін клімату.

Вісімдесят відсотків видів квітів у цьому дослідженні почали цвісти раніше, ніж це повинно було бути, а 68 відсотків закінчили цвітіння раніше. Розмарин (Salvia rosmarinus) змістив своє цвітіння найбільше з усіх досліджуваних видів, зацвівши на цілих 92 дні раніше. Зсув не однаковий для всіх видів. Багато з них цвітуть довше, ніж раніше, і це означає, що час цвітіння накладається в нових комбінаціях.

Трохи більше за половину видів комахозапильних рослин у дослідженні зараз конкурують за увагу, що може означати значне перенаселення. Однак приблизно 40 відсотків видів комахозапильних рослин ненавмисно змістили час свого цвітіння подалі від потенційних конкурентів, можливо, шукаючи нові можливості.

Наслідки

Національний парк Доньяна межує з Гібралтарською протокою, а його великі солончаки є ключовим місцем зупинки для видів, які сезонно мігрують між Європою та Африкою. Це означає, що будь-які зміни в цій надзвичайно біорізноманітній екосистемі можуть мати наслідки, що сягатимуть від Північної Європи до Південної Африки.

Отже, ідеальні умови для цвітіння настають раніше, і квіти раніше розпускають пелюстки. Але майже всі види в цьому дослідженні покладаються на запилення комахами для розмноження, а комахи покладаються на квіти для харчування.

Національний парк Доньяна є також місцем розмноження і транзитною зоною для тисяч видів перелітних птахів узимку — це ще одна фенологічна подія, тісно пов'язана з сезонною доступністю їжі, такої як комахи й насіння. Важко навіть уявити, скільки видів птахів може постраждати від цього незначного перенесення, і як це змінить екосистеми, зав'язані одна на одній.