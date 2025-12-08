Сонце знову активізувалось після тривалого затишшя: нові спалахи та викиди

Попри те, що пік поточного сонячного циклу був пройдений восени 2024 року, наше світило продовжує демонструвати підвищену активність. Вранці 8 грудня астрономи зафіксували потужний спалах класу X1.14, який супроводжувався ефектним протуберанцем. Це явище стало частиною серії активних подій на Сонці протягом останнього місяця.

Що відомо про останню сонячну активність?

Спалах класу X1.14 відбувся з групи плям AR4298. Цей активний регіон розташований поблизу південно-західного краю видимого диска Сонця. Спалах мав короткочасний імпульсний характер і супроводжувався видовищним викидом речовини, але поки що незрозуміло, чи спрямований він до нашої планети, пише 24 Канал.

Днем раніше, 6 грудня, група плям AR4299 спровокувала спалах класу M8.1 в активному регіоні AR4299, який раніше вже привертав увагу дослідників і був відомий нам під нумерацією AR4274 (перейменовано згідно з правилами після повороту Сонця й повторної появи плям). Це явище супроводжувалось радіовипромінюванням другого типу, а спостереження виявили слабкий корональний викид маси, спрямований у наш бік лише частково. Втім, навіть цього достатньо, щоб запустити магнітну бурю на Землі. За прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, цей викид досягне Землі 9 грудня й може спричинити сильну геомагнітну бурю рівня G3.

Крім того, 5 грудня фахівці повідомили про інший корональний викид маси, який був зареєстрований 4 грудня у південно-східному секторі Сонця, пише SolarHam. Цей викид вже пройшов поблизу Землі 7 грудня, не зачепивши планету. Важливо зазначити, що він не пов'язаний зі спалахом класу M6, який відбувся раніше того ж дня. У зв'язку з цією подією було оголошено попередження про слабку геомагнітну бурю рівня G1, але вона не відбулась.

Що все це означає?

Така активність Сонця після проходження пікової точки циклу виглядає незвичайно, адже зазвичай після максимуму активність поступово спадає. Однак останній місяць демонструє протилежну тенденцію, що робить поточну ситуацію особливо цікавою для науковців.

Одним із найцікавіших моментів зараз є те, що вчені спостерігають неймовірно гігантські плями AR4294, AR4295 і AR4296, які скупчилися одна біля одної. Очікувалось, що вони будуть дуже активними, але фактична поведінка є надзвичайно тихою, що змушує припускати, що ці області просто накопичують енергію, щоб в якийсь момент вивільнити її з надзвичайною силою.