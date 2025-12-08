Солнце снова активизировалось после длительного затишья: новые вспышки и выбросы

Несмотря на то, что пик текущего солнечного цикла был пройден осенью 2024 года, наше светило продолжает демонстрировать повышенную активность. Утром 8 декабря астрономы зафиксировали мощную вспышку класса X1.14, которая сопровождалась эффектным протуберанцем. Это явление стало частью серии активных событий на Солнце в течение последнего месяца.

Что известно о последней солнечной активности?

Вспышка класса X1.14 произошла из группы пятен AR4298. Этот активный регион расположен вблизи юго-западного края видимого диска Солнца. Вспышка имела кратковременный импульсный характер и сопровождалась зрелищным выбросом вещества, но пока непонятно, направлена ли она к нашей планете, пишет 24 Канал.

Днем ранее, 6 декабря, группа пятен AR4299 спровоцировала вспышку класса M8.1 в активном регионе AR4299, который ранее уже привлекал внимание исследователей и был известен нам под нумерацией AR4274 (переименован согласно правилам после поворота Солнца и повторного появления пятен). Это явление сопровождалось радиоизлучением второго типа, а наблюдения обнаружили слабый корональный выброс массы, направленный в нашу сторону лишь частично. Впрочем, даже этого достаточно, чтобы запустить магнитную бурю на Земле. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, этот выброс достигнет Земли 9 декабря и может вызвать сильную геомагнитную бурю уровня G3.

Кроме того, 5 декабря специалисты сообщили о другом корональном выбросе массы, который был зарегистрирован 4 декабря в юго-восточном секторе Солнца, пишет SolarHam. Этот выброс уже прошел вблизи Земли 7 декабря, не задев планету. Важно отметить, что он не связан со вспышкой класса M6, которая произошла ранее в тот же день. В связи с этим событием было объявлено предупреждение о слабой геомагнитной буре уровня G1, но она не состоялась.

Что все это означает?

Такая активность Солнца после прохождения пиковой точки цикла выглядит необычно, ведь обычно после максимума активность постепенно спадает. Однако последний месяц демонстрирует противоположную тенденцию, что делает текущую ситуацию особенно интересной для ученых.

Одним из самых интересных моментов сейчас является то, что ученые наблюдают невероятно гигантские пятна AR4294, AR4295 и AR4296, которые сгруппировались друг возле друга. Ожидалось, что они будут очень активными, но фактическое поведение является чрезвычайно тихим, что заставляет предполагать, что эти области просто накапливают энергию, чтобы в какой-то момент высвободить ее с необычайной силой.