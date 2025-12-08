Что известно о последней солнечной активности?

Вспышка класса X1.14 произошла из группы пятен AR4298. Этот активный регион расположен вблизи юго-западного края видимого диска Солнца. Вспышка имела кратковременный импульсный характер и сопровождалась зрелищным выбросом вещества, но пока непонятно, направлена ли она к нашей планете, пишет 24 Канал.

Смотрите также Магнитные бури: как наука предсказывает их возникновение и можем ли мы подготовиться к последствиям

Major X1.14 вспышка от sunspot region 4298

Следите в прямом эфире на https://t.co/3Xxrvc3cpA pic.twitter.com/aUUddmYwSr - SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 8 декабря, 2025

Днем ранее, 6 декабря, группа пятен AR4299 спровоцировала вспышку класса M8.1 в активном регионе AR4299, который ранее уже привлекал внимание исследователей и был известен нам под нумерацией AR4274 (переименован согласно правилам после поворота Солнца и повторного появления пятен). Это явление сопровождалось радиоизлучением второго типа, а наблюдения обнаружили слабый корональный выброс массы, направленный в нашу сторону лишь частично. Впрочем, даже этого достаточно, чтобы запустить магнитную бурю на Земле. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, этот выброс достигнет Земли 9 декабря и может вызвать сильную геомагнитную бурю уровня G3.

Сегодняшняя солнечная вспышка M8.1 пришла из региона солнечного пятна 4299, а не из региона солнечного пятна 4301, как сообщалось ранее. Снимки SDO, использованные в автоматическом обнаружении, были устаревшими, что привело к ложному обнаружению. Наши извинения, его недостаток, с которым мы должны жить, чтобы принести вам эти бесплатные.. pic.twitter.com/FqVVX0AGhP - SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 6 декабря, 2025

Кроме того, 5 декабря специалисты сообщили о другом корональном выбросе массы, который был зарегистрирован 4 декабря в юго-восточном секторе Солнца, пишет SolarHam. Этот выброс уже прошел вблизи Земли 7 декабря, не задев планету. Важно отметить, что он не связан со вспышкой класса M6, которая произошла ранее в тот же день. В связи с этим событием было объявлено предупреждение о слабой геомагнитной буре уровня G1, но она не состоялась.

Что все это означает?

Такая активность Солнца после прохождения пиковой точки цикла выглядит необычно, ведь обычно после максимума активность постепенно спадает. Однако последний месяц демонстрирует противоположную тенденцию, что делает текущую ситуацию особенно интересной для ученых.

Одним из самых интересных моментов сейчас является то, что ученые наблюдают невероятно гигантские пятна AR4294, AR4295 и AR4296, которые сгруппировались друг возле друга. Ожидалось, что они будут очень активными, но фактическое поведение является чрезвычайно тихим, что заставляет предполагать, что эти области просто накапливают энергию, чтобы в какой-то момент высвободить ее с необычайной силой.