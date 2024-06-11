Цей незвичний позашляховик Torsus Praetorian TG3 гарантовано вас здивує

Чеський виробник позашляховиків Torsus представив третє покоління свого грізного мега-позашляховика Praetorian 4x4, що став значним кроком вперед. Відомий своєю безпрецедентною здатністю долати найскладніші ділянки дороги, Praetorian TG3 обіцяє більшу універсальність та витривалість.

З моменту свого дебюту в 2018 році Praetorian завоював репутацію не просто надійного транспортного засобу. Він став посів значне місце, як транспорт для пошуково-рятувальних місій, віддалених робочих місць, і навіть набув популярності, як будинок на колесах.

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Чим цікавий позашляховик

Praetorian побудований на шасі важких вантажівок MAN TGM, відомих своєю довговічністю та пристосованістю до умов бездоріжжя. Це шасі слугує основою Praetorian, яку Torsus перетворює на елегантний, але потужний 35-пасажирський автобус з колісною формулою 4х4.



Praetorian TG3 / Фото Torsus

Нове покоління може похизуватися композитним кузовом, модернізованою системою підвіски, а також різноманітними функціями та опціями, пристосованими для задоволення потреб різноманітної користувацької бази.

Удосконалення TG3 починаються з нової системи пневматичної підвіски як спереду, так і ззаду, що підвищує комфорт пасажирів і стабільність автомобіля на різних типах доріг.

Покращене кріплення шасі до надбудови покращує зчленування та гасить вібрації, забезпечуючи більш плавну їзду по пересіченій місцевості.

Покращена гальмівна здатність забезпечується завдяки 19,5-дюймовим дисковим гальмам спереду і ззаду, а сучасні функції допомоги водієві, такі як визначення смуги руху і комплексний пакет датчиків світла і дощу, підвищують безпеку.

Усередині TG3 компанія Torsus переробила систему опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для підвищення ефективності та продуктивності. Тепер опалювальний контур інтегрований з системою охолодження двигуна, щоб утилізувати надлишкове тепло двигуна, в той час, як перероблені вентиляційні отвори забезпечують більш рівномірне охолодження в спекотну погоду.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.



Praetorian TG3 побудований на шасі вантажівки MAN TGM / Фото Torsus

Кабіна водія була перероблена для більшої ергономічності, а передній капот, що піднімається вище, покращує доступ для технічного обслуговування.

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Доступність

Виробництво Praetorian TG3 вже розпочато, а початкові ринки збуту включають Німеччину, Іспанію і навіть Україну. За ціною від 225 831 євро, автомобіль доступний у варіантах Shell, Transporter та Minesite, пропонуючи 14 різних конфігурацій сидінь для широкого спектру застосувань.